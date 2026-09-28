Los farmacéuticos se unen a médicos, dentistas y veterinarios en su reclamo de una ley estatal de publicidad sanitaria - CGCOF

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha reclamado una ley estatal de publicidad sanitaria "que refuerce la protección de los pacientes", demanda en la que se han unido a las instituciones de representación profesional de médicos, dentistas y veterinarios.

"La Organización Farmacéutica Colegial comparte así la preocupación expresada por el Consejo General de Dentistas, la Organización Médica Colegial (OMC) y la Organización Colegial Veterinaria", y considera necesario avanzar en medidas que "eviten que situaciones de esta naturaleza puedan volver a producirse", ha indicado en referencia a los recientes cierres de clínicas y centros sanitarios.

Al respecto, el CCGOF ha destacado "la situación de vulnerabilidad, incertidumbre y posibles perjuicios en la que están quedando numerosos pacientes" como consecuencia de ello y, "especialmente, cuando estas situaciones afectan a tratamientos ya iniciados o genera dudas sobre su continuidad asistencial".

Por todo ello, es "especialmente necesario" el impulso definitivo a la aprobación de una norma nacional sobre publicidad sanitaria, regulación que "debe establecer un marco común para la publicidad de los centros, establecimientos, productos y servicios sanitarios, atendiendo a las especiales características de un ámbito directamente relacionado con la salud de las personas".

RIGOR, PRUDENCIA, VERACIDAD Y TRANSPARENCIA

Además, ha puesto de relieve que es "esencial" el hecho de "que toda actividad publicitaria en el ámbito sanitario se ajuste a criterios de rigor, prudencia, veracidad y transparencia". De esta manera, es requerible evitar "mensajes que puedan generar falsas expectativas o inducir a error a los ciudadanos y garantizando que la protección de la salud prevalezca sobre cualquier consideración de carácter comercial", ha sostenido.

Con todo, el CGCOF ha reiterado su disposición a colaborar con las Administraciones públicas y con el resto de las profesiones sanitarias para impulsar una regulación estatal de la publicidad sanitaria. El objetivo es que la ley ofrezca "mayores garantías a los ciudadanos" y "refuerce la protección de los pacientes en todo el territorio nacional", ha finalizado.