Farmaindustria postula a la industria farmacéutica innovadora como aliada del nuevo Gobierno y expone 10 líneas a seguir

Archivo - Laboratorio. - LUMINOLA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha postulado a la industria farmacéutica innovadora como "un aliado estratégico del próximo Gobierno" que saldrá de las elecciones del 29 de noviembre, para lo que ha propuesto 10 líneas "para convertir a España en un 'hub' biofarmacéutico de innovación y producción de medicamentos".

El objetivo es "hacer de España un referente europeo en salud, innovación y crecimiento", ha indicado, al tiempo que ha señalado que el sector es "el único con una estrategia nacional desarrollada de la mano de cinco Ministerios". Es "esencial, motor de innovación, competitividad y empleo de alta calidad, capaz de aunar para la sociedad beneficios no solo en salud, sino también sociales y económicos", ha asegurado.

Así, en el contexto del adelanto electoral anunciado, el cual "llega en un momento decisivo", ha explicado que "la tramitación de reformas clave, como el proyecto de Ley de Medicamentos y otras regulaciones, quedan ahora en suspenso". Ante ello, ha demandado "un Sistema Nacional de Salud (SNS) orientado al valor y la sostenibilidad", por lo que es necesario integrar salud e innovación, reforzar prevención y adherencia terapéutica, y medir el valor en salud, así como coordinar las acciones con comunidades autónomas y avanzar en nuevos modelos de pago, impulsando la Medicina de precisión y la colaboración público-privada.

Acelerar la incorporación de los medicamentos innovadores, de forma ágil y equitativa, es otra de las peticiones, por lo que considera clave reforzar la inversión pública, garantizar el cumplimiento de los plazos de financiación, el acceso temprano, la confidencialidad de precios, el suministro y una dispensación más ágil y cercana al paciente.

Además, aboga por convertir a España en un país atractivo para la innovación mediante incentivos fiscales similares o superiores a los del resto de la Unión Europea (UE), con nuevos instrumentos financieros para ensayos clínicos y empresas biotecnológicas en fase de escalado, estímulos a la infraestructura productiva, al capital riesgo, al talento cualificado y a la propiedad industrial.

REFUERZO DE LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

Fortalecer la resiliencia del ecosistema industrial -a través del refuerzo de la autonomía estratégica- protegiendo los medicamentos críticos, activando la reservas estratégicas de fármacos y con una compra pública basada en resiliencia, también ha sido reclamado por Farmaindustria, que ha subrayado que es necesario "un 'PROFARMA' más estable y predecible, que aumente los incentivos, reconozca proyectos estratégicos, vincule la calificación al precio y financiación de los fármacos, flexibilice los itinerarios de puntuación y utilice la calificación como palanca para reducir trabas administrativas".

En este contexto, la patronal también ha demandado consolidar el liderazgo europeo en ensayos clínicos, para lo que se apuesta por una mayor eficiencia administrativa, el refuerzo de la investigación en fases tempranas, el impulso de la descentralización y trabajo en red, el fomento de la investigación en Atención Primaria y la participación activa de los pacientes. Junto a ello, ha propuesto aprovechar el Espacio Europeo de Datos de Salud.

Mejorar la capacidad para transformar la ciencia en nuevos medicamentos, empresas innovadoras y crecimiento económico es otra de las peticiones, por lo que se necesita atraer y desarrollar talento, fortalecer la transferencia tecnológica, impulsar el emprendimiento científico y apoyar a las empresas biotecnológicas en todas las fases de crecimiento. También es preciso impulsar la sostenibilidad medioambiental, social y el buen gobierno.

Por último, Farmaindustria ha solicitado colaborar con el nuevo Ejecutivo en un marco administrativo que elimine barreras burocráticas gracias a la reducción de cargas y el uso de la inteligencia artificial (IA). El objetivo es que reproduzca el enfoque de los paquetes 'Ómnibus' de la UE y extienda el uso de ventanillas y puntos de contacto únicos, con el principio de 'una sola vez' en la aportación de información y generalice uso de documentación y firmas electrónicas.