FEDE lanza '40 años visibilizando la diabetes', campaña por su aniversario que reivindica el papel de las asociaciones

Archivo - Los monitores continuos de glucosa, diabetes - HALFPOINT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha anunciado el lanzamiento de la campaña '40 años visibilizando la diabetes', iniciativa por su aniversario que se desarrollará a lo largo de todo el año y que reivindica el papel de las asociaciones de pacientes "como impulsoras de cambio social y político".

"Cuatro décadas después, seguimos con el mismo objetivo con el que nacimos: que la voz de las personas con diabetes cuente", ha indicado el presidente en funciones de esta organización, Juantxo Remón Virto, quien ha añadido que "este aniversario es un reconocimiento al movimiento asociativo y una reivindicación del papel de los pacientes como agentes activos en salud".

FEDE, que agrupa a 18 federaciones y asociaciones autonómicas y 123 asociaciones locales, ha tenido como presidentes, durante este tiempo, a Salvador Palomo, Estanislao Narbaiza, Joaquín Leal, Santiago Prats, Federico Sánchez, Rafael Sánchez Olmos, Ángel Cabrera Hidalgo, Andoni Lorenzo Garmendia, Aureliano Ruíz, Juan Francisco Perán y Antonio Lavado Castilla.

Ahora, tras 40 años de trabajo en este sentido, va a llevar a cabo esta campaña con acciones de comunicación, la recopilación de testimonios de socios históricos y colaboradores, y una presencia especial en el 'X Congreso Nacional FEDE', que se va a celebrar del 25 al 26 de septiembre en Valladolid.

LOGROS

En la misma se va a relatar los logros conseguidos "para derribar barreras y discriminaciones que afectan a las personas con diabetes", ha expuesto, al tiempo que ha indicado que uno de los primeros "llegó con el permiso de conducir". "La campaña 'No somos un peligro al volante' reunió 400.000 firmas y, tras el trabajo con la Administración, en 2004 se reformó el Reglamento General de Conductores, ampliando hasta un máximo de cuatro años la vigencia del permiso para las personas con diabetes", ha explicado.

"Años después llegó otro avance clave en el acceso a la tecnología", ya que "a partir de septiembre de 2018, el Sistema Nacional de Salud (SNS) incorporó la financiación pública del sistema 'flash' de monitorización de glucosa, primero para menores de 18 años con diabetes tipo 1 y, desde 2019, también para adultos", ha continuado, para agregar que "esa cobertura se fue ampliando de forma progresiva".

A su juicio, "el tercer gran hito fue el fin de la exclusión por diabetes en el acceso al empleo público, una reivindicación histórica". No obstante, ha asegurado que, actualmente, mantiene abiertas nuevas reivindicaciones, como "la ampliación de la cobertura pública de la monitorización continua de glucosa a las personas con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina basal".

Con todo, desde FEDE han recordado que este aniversario se produce "en un momento en el que la diabetes continúa avanzando", y es que "en España afecta ya a cerca del 14 por ciento de la población adulta, una de las tasas más altas de Europa". Así, "se estima que 5,1 millones de personas conviven con la patología, aunque la cifra real es probablemente mayor: en torno al 38 por ciento no está diagnosticada y desconoce que vive con diabetes", ha señalado.

Por ello, ha reivindicado "la igualdad de acceso a tratamientos y dispositivos tecnológicos para todas las personas con diabetes, con independencia de dónde vivan o de su situación económica, así como más formación y concienciación". Junto a ello, es necesario "impulsar una atención integral y personalizada", ha finalizado.