Fenin constata entre radiólogos, cardiólogos y directivos que el 31% confía en soluciones de IA sin Marcado CE - EUROPA PRESS

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha presentado el estudio 'Uso de Inteligencia Artificial (IA) en la industria hospitalaria 2026', que constata entre radiólogos, cardiólogos y directivos que el 31 por ciento confía en soluciones sanitarias de IA sin Marcado CE, por lo que "falta sensibilidad" y "conocimiento de la regulación" entre ellos.

"El sistema sanitario tiene que pilotar en torno a la seguridad" y, "para ello, es importante el Marcado CE", ya que "es la garantía" de esa seguridad, ha señalado como preámbulo a la presentación de los pormenores de este informe, que ha sido realizada por el presidente de Salud Digital de la organización convocante, Ignacio López.

Este trabajo, que ha sido llevado a cabo sobre 216 profesionales y que ha contado con la colaboración de las sociedades españolas de Radiología Médica (SERAM), de Cardiología (SEC) y de Directivos de la Salud (SEDISA), ha mostrado, por contra, y según ha expuesto López, que "un 74 por ciento" tiene esa confianza cuando la solución en cuestión sí tiene el Marcado CE.

Por otra parte, este informe arroja el dato de que "el 87 por ciento cree que no están lo suficientemente formados para aplicar la IA laboralmente". A este respecto, Crespo ha señalado que este estudio responde a la "intuición" de que "faltaba formación", y es que los profesionales, "efectivamente, están demandado más formación y capacitación".

"Por eso, ponemos a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) un curso de formación", ha continuado, para concretar que este se lanzará por parte de Fenin "antes de acabar el año" y de manera gratuita. El mismo será "accesible para empresas, profesionales y pacientes" y se realizará "coordinadamente con el Ministerio y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)", con el "objetivo" de alcanzar "las máximas cotas de seguridad", ha declarado.

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