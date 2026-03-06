FIAPAS subraya la importancia de la intervención logopédica especializada para la inclusión de los niños con sordera

Archivo - Un grupo de niños esperan a entrar en el colegio Maestro Padilla el día en el que se inicia el curso de Educación Primaria 2021-22, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). El tercer curso escolar en un contexto de pandemia arranca esta s - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha puesto de relieve la importancia de la intervención logopédica especializada y la atención temprana para la inclusión de los niños con sordera, ya que son los pilares para el desarrollo comunicativo, educativo y social de estos menores.

Con motivo de la celebración, este viernes, 6 de marzo, del Día Europeo de la Logopedia, esta organización ha subrayado esta es una herramienta clave en este sentido. En concreto, ha declarado su especial valor durante las primeras etapas del desarrollo de los niños con discapacidad auditiva.

La detección precoz de la pérdida auditiva y la adaptación audioprotésica son las otras necesidades de esta atención, las cuales marcan una diferencia determinante en el futuro de estos niños. La estimulación desde los primeros meses de vida favorece el desarrollo del lenguaje y permite que puedan acceder a la lengua oral y a la información auditiva en igualdad de oportunidades.

Por ello, FIAPAS ha incidido en que este proceso de intervención requiere de acompañamiento profesional especializado y una intervención adaptada a cada niño o niña y a su entorno familiar. "La detección precoz de la hipoacusia, la atención protésica y la atención logopédica son fundamentales para la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral de los niños con sordera", ha insistido la coordinadora del servicio de Atención Temprana de la Fundación ASPAS (Baleares), Carmen Zoilo.

Por último, esta Confederación ha destacado que las familias son clave en el proceso de intervención y, por ello, desde la Red de Intervención Logopédica, ha impulsado una actuación coordinada y especializada presente en todo el territorio estatal, que garantiza una atención basada en la evidencia, centrada en el papel de la familia y orientada la generalización de resultados en el entorno natural.