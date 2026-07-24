Una fórmula infantil con leche entera de cabra reduce hasta un 34% la dermatitis atópica en bebés

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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio clínico desarrollado en España, Polonia y Alemania concluye que la fórmula elaborada con leche entera de cabra puede reducir hasta un 34 por ciento la incidencia de dermatitis atópica en bebés alimentados con fórmula durante el primer año de vida.

El estudio, publicado recientemente en 'Clinical Nutrition' y dirigido por un equipo de investigadores de la LMU de Múnich (Alemania), incluyó a más de 2.100 bebés y ha sido desarrollado en seis centros de estudio en España, además de cuatro centros en Polonia.

Además, el trabajo también revela que, en bebés lactantes con antecedentes familiares de dermatitis atópica, la alimentación con fórmula de leche entera de cabra redujo en un 64 por ciento el riesgo de esta enfermedad diagnosticada por un médico hasta el año de edad, en comparación con la fórmula estándar de leche de vaca.

La tasa de dermatitis diagnosticada en solo tres visitas de estudio y según criterios estandarizados no se vio afectada por la elección de la fórmula en todos los lactantes, pero fue menor en aquellos con antecedentes familiares de dermatitis que recibieron fórmula de cabra.

"La lactancia materna es la mejor opción para la alimentación infantil. Sin embargo, este estudio es importante para los bebés que toman leche de fórmula porque demuestra que la fórmula elaborada con leche entera de cabra puede ayudar a prevenir el desarrollo de eccema en seis de cada diez lactantes que tienen antecedentes parentales de eccema", ha afirmado el profesor Berthold Koletzko, del Hospital Infantil Dr. von Hauner de la Universidad de Múnich.

La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea frecuente que afecta entre el 10 y el 30 por ciento de los niños en todo el mundo, y la mayoría de los casos aparecen durante el primer año de vida. Puede provocar sequedad, picor e inflamación de la piel y suele marcar el inicio de lo que se conoce como la "marcha atópica", una progresión hacia otras enfermedades alérgicas.

"Este estudio aporta evidencia clave sobre el efecto de la elección de la fórmula en el desarrollo de dermatitis atópica y constituye un paso importante para redefinir el enfoque de la alimentación con fórmula", ha señalado Elisabeth Weichselbaum, directora científica de Dairy Goat Co-operative (DGC), empresa que proporcionó las fórmulas utilizadas en el ensayo.

Según el director del departamento de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Sáenz, los resultados son relevantes para España "porque contribuyen a reforzar la base científica sobre el uso de fórmulas infantiles de leche de cabra, una opción cada vez más considerada por pediatras y familias. Disponer de evidencia sólida permite orientar mejor las recomendaciones nutricionales durante los primeros años de vida, una etapa clave para el crecimiento y el desarrollo infantil".

En el estudio han participado seis centros de investigación en España: el Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería), la Universidad de Granada, el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital Universitari Sant Joan de Reus, INCLIVA Biomedical Research Institute (Valencia) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (Zaragoza).