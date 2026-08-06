La franja de edad de 2 a 5 años, ventana de oportunidad para revertir obesidad infantil, según estudio de HM Hospitales - HM HOSPITALES

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos de la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) ha realizado un estudio por el que ha descubierto una "ventana de oportunidad para revertir la obesidad infantil", la cual ha cifrado entre los dos y los cinco años.

"Este trabajo demuestra que la edad a la que actuamos es determinante", ha manifestado su presidente, el profesor Alberto Muñoz Terol, quien ha incidido en que "existe una ventana biológica en la que el organismo responde mucho mejor a las intervenciones sobre los hábitos de vida". "Si conseguimos actuar en ese momento, aumentan considerablemente las posibilidades de recuperar un peso saludable", ha explicado.

Para llegar a esta conclusión, la investigación, cuyos resultados han sido publicados en la revista especializada 'Nutrients', ha realizado un seguimiento continuado de cinco años de una cohorte masiva de 37.465 niños y adolescentes de los cero a los 18 años atendidos en la red asistencial de HM Hospitales.

"Estos resultados aportan una base científica para reforzar las estrategias de prevención precoz de la obesidad infantil", ha continuado Muñoz Terol, y es que estos también han arrojado el conocimiento de que a partir de los seis años, esa capacidad disminuye significativamente y aparece lo que los investigadores describen como una "trampa de la grasa". En esta etapa, el exceso de peso tiende a mantenerse en el tiempo.

En el momento actual, la obesidad infantil continúa siendo uno de los principales retos de salud pública -uno de cada cuatro niños europeos de entre siete y nueve años presenta exceso de peso y uno de cada 10, obesidad-, a pesar de que en los últimos años se han observado ligeros descensos en su prevalencia. Además, España es el sexto país de Europa en exceso de peso y el séptimo en obesidad infantil.

Por ello, la FiHM ha llevado a cabo la que es la primera publicación científica derivada de su Observatorio de la Obesidad Infantil, iniciativa basada en el análisis estratégico de datos clínicos reales extraídos directamente de la actividad asistencial del Grupo. De hecho, liderada por la doctora Zelmira Bosch, ha contado con información de 102.228 consultas clínicas realizadas en los hospitales de esta entidad en Cataluña, Madrid, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

ELEVADA PLASTICIDAD METABÓLICA

Con ello, y según han indicado los expertos, se ha podido reconstruir la evolución longitudinal del índice de masa corporal (IMC) y conocer cómo cambia el peso a medida que los niños crecen. "El principal hallazgo del estudio demuestra que los niños de entre dos y cinco años presentan una elevada plasticidad metabólica", han explicado.

De este modo, "y con independencia de que inicialmente presentaran sobrepeso u obesidad, aproximadamente tres de cada cuatro recuperan un peso normal, lo que convierte esta etapa en una auténtica ventana de oportunidad para intervenir mediante cambios en la alimentación, la actividad física y los hábitos familiares", han insistido, para añadir que, "por el contrario, los datos muestran un cambio muy significativo a partir de los seis años".

Al respecto, los especialistas han destacado que "en este grupo de edad, el 60 por ciento de los niños con obesidad continúa presentando obesidad un año después, mientras que uno de cada cuatro menores con sobrepeso progresa hacia obesidad".

Por otra parte, han explicado "otro aspecto especialmente relevante para la práctica clínica", y es que "tras la primera valoración médica, muchos niños con sobrepeso u obesidad experimentan una mejoría rápida de su IMC, lo que sugiere que la intervención precoz y el acompañamiento clínico pueden tener un efecto beneficioso desde las primeras fases del seguimiento".

"Este hallazgo orientará las estrategias clínicas y de salud pública para evitar que la obesidad se convierta en una enfermedad crónica", ha puesto de relieve el primer autor de esta investigación, el doctor Juan Pablo González-Rivas, en relación con su conclusión principal. Además, y junto al resto de autores, ha subrayado que "retrasar la intervención puede favorecer que la obesidad se consolide y resulte, posteriormente, mucho más difícil de revertir".