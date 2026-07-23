Función Pública cree que la receta electrónica concertada en un hito que confirma la apuesta de Muface en digitalización

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MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha manifestado que la implantación de la receta electrónica concertada en toda España supone "un hito" que confirma la apuesta de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) por la digitalización.

Este concepto tecnológico y la atención a mutualistas son los "ejes de la calidad del servicio", ha señalado esta representante del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha presidido la última reunión del Consejo General de este organismo junto a su directora general, Myriam Pallarés.

Según se ha expuesto en este encuentro, la receta electrónica permite la interconexión de los sistemas de prescripción de las entidades con las farmacias para su dispensación, lo que implica una reducción de la burocracia para los mutualistas y un ahorro de desplazamientos y visitas al médico. Además, este sistema electrónico posibilita un control exhaustivo e impide fraudes del papel.

De este modo, y ya desde los últimos meses, los mutualistas también pueden consultar sus tratamientos con la receta electrónica, a través de la sede electrónica de Muface o a través de su app. En este sentido, Sánchez Naranjo ha mostrado su compromiso de seguir impulsando la modernización del mutualismo administrativo para hacer del mismo "un organismo más moderno y sostenible".

NUEVAS DIVISIONES

Esta reforma "actualiza una estructura de casi 30 años y la encamina hacia un modelo de gobernanza más simple, más transparente y orientado al servicio a los mutualistas, incorporando estructuras de transformación digital, como la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, o de calidad y gestión del dato, como la División de Coordinación Territorial, Atención a Mutualistas, Calidad y Explotación del Dato", ha indicado, por su parte, Pallarés.

A juicio de esta última, "se trata, en definitiva, de dotar a la Mutualidad de las herramientas de gestión necesarias para afrontar los desafíos actuales". Por ello, en esta cita se ha abordado también el nuevo estatuto organizativo.