Fundación Gaspar Casal estima en entre 500 y 1.300 millones el coste que supondrá la resistencia antimicrobiana en 2044

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MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador colaborador de la Fundación Gaspar Casal, Jorge Mestre, ha expuesto la estimación de esta organización de que, en el año 2044, los costes económicos asociados a la resistencia a los antimicrobianos (RAM) serán de "entre 500 y 1.300 millones de euros" si no se actúa al respecto de esta problemática.

"La estimación del coste en 2025 ha sido de entre 500 y 605 millones de euros", ha indicado durante la presentación del informe 'El coste de la RAM en España. Recomendaciones para incentivar el desarrollo y el acceso de nuevos antimicrobianos', que ha realizado esta entidad y cuyos pormenores han sido detallados durante la jornada 'La RAM como reto sanitario, económico y legislativo. La respuesta de España a una amenaza de carácter global'.

En el transcurso de esta cita, que se ha desarrollado en el Congreso de los Diputados a solicitud de la Sociedad Española de Medica Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), Mestre ha subrayado que los anteriores datos "infravaloran el impacto de la RAM", por lo que considera que "el modelo tradicional de precio por volumen no funciona" al tener "un fallo estructural". Por contra, se ha referido a los incentivos 'push' y 'pull'.

"Necesitamos ambos", ha sostenido, explicando que el primero consiste en "la financiación y la ayuda para reducir esos costes de I+ D" y que se producen "a través de la investigación". El segundo, por su parte, surge "a la hora de atraer la innovación", y es que "una vez que estás en el mercado, pues que de alguna manera se recompense", ha divulgado.

INCENTIVOS 'PULL' Y 'PUSH'

Con este contexto presente, y tras llevar a cabo en este documento un análisis cuantitativo y otro cualitativo, ha señalado que, "con esos nuevos modelos de acceso y financiación, hay que priorizar aquellos que son estratégicos". También es necesario "garantizar la sostenibilidad de los antimicrobianos con mecanismos similares a los medicamentos huérfanos", ha asegurado, tras lo que aboga por "constituir grupos de trabajo multidisciplinares" para "diseñar estos incentivos y modelos" y "buscar equilibrio entre incentivos 'pull' y 'push'".

Junto a ello, Mestre ha indicado que la Fundación Gaspar Casal ha diseñado "una hoja de ruta a corto plazo", que pasa por "reforzar el marco legislativo y normativo". El Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que "ya lo tenemos", y el Real Decreto de Precio y Financiación, "que lo tendremos, esperamos", han sido sus ejemplos al respecto.

Además, ha pedido "mejorar la gobernanza y coordinación", poder "garantizar un paquete mínimo de datos interoperables", conseguir "reducir la fricción en el acceso con un circuito rápido para antimicrobianos prioritarios" y "asegurar esa posición activa en España, en la Unión Europea (UE) y a nivel mundial".

RECOMENDACIONES A MEDIO PLAZO

En el mismo sentido, pero en el "medio plazo", la directora de Proyectos de la Fundación Gaspar Casal, Alicia del Llano, ha recomendado "un piloto siguiendo el modelo de suscripción que empezó Reino Unido", el cual sería "de financiación priorizando uno o dos antimicrobianos de reserva y basado en un pago anual fijo desligado del volumen". Este, de hecho, ya ha sido anunciado por el Ministerio de Sanidad.

"La segunda acción sería también crear una reserva estratégica funcional y todo, por supuesto, junto al refuerzo de los protocolos clínicos existentes y a los que tengan que producirse nuevos". También sería "interesante" el "'push' selectivo", el "mantener el papel de España también como líder en ensayos clínicos en la parte de resistencia antimicrobiana" y "con toda la parte de atracción de innovación y talento que supone ese liderazgo", ha enfatizado.

Tras reclamar, en "un horizonte más o menos de cinco años", conseguir "escalar el modelo", ha recordado que la RAM "es una amenaza estructural, con un impacto creciente tanto en morbilidad como en mortalidad, como en costes asociados para el Sistema Nacional de Salud (SNS)". "Es un fallo de mercado que requiere de la intervención pública para poder internalizarlo y solucionarlo", ha agregado.

Además, ha insistido en que "no existe un único incentivo". "La combinación de incentivos es lo que asegura la correcta aproximación a este problema", en el cual "España puede y debe actuar desde ya, como lo está haciendo", ha destacado, para concluir afirmando que "se prevé que en el año 2050, la resistencia antimicrobiana desbanque al cáncer como primera causa de muerte en los países desarrollados".