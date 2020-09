La gabapentina, ineficaz para el dolor pélvico

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores han descubierto que un medicamento que se usa habitualmente para tratar el dolor pélvico crónico en mujeres no es más efectivo que un placebo, según un nuevo estudio que publica la revista 'The Lancet'. Como resultado, los investigadores recomiendan no recetar rutinariamente la gabapentina a las mujeres con la enfermedad.

El dolor pélvico crónico afecta hasta al 24 por ciento de las mujeres en todo el mundo en diversos grados. En el 55% de las mujeres no se conoce la causa. Si no se encuentra una causa subyacente, el dolor es mucho más difícil de tratar.

La gabapentina se usa para controlar muchas formas de dolor crónico. En dos encuestas separadas, el 74 por ciento de los médicos de cabecera y el 92 por ciento de los ginecólogos dijeron que considerarían recetar el medicamento para el dolor pélvico crónico.

Investigadores de las universidades de Edimburgo, Birmingham, Oxford y Nottingham, todas en Reino Unido, probaron la eficacia del fármaco en el tratamiento del dolor pélvico crónico a través de un ensayo clínico aleatorio en el que participaron 306 mujeres con la afección y sin una causa subyacente conocida.

Como parte del estudio, 153 mujeres recibieron gabapentina y 153 recibieron placebo durante 16 semanas. Ni el grupo ni los médicos prescriptores sabían lo que estaban recibiendo.

Se pidió a las mujeres que calificaran su dolor promedio y el peor dolor, utilizando una escala de cero a diez, semanalmente. Luego se promediaron las puntuaciones para los grupos de fármaco y placebo.

El equipo descubrió que había muy poca diferencia entre el dolor informado en ambos grupos. Sin embargo, el grupo que recibió gabapentina informó haber experimentado más efectos secundarios, incluidos mareos, somnolencia y cambios de humor, que el grupo de placebo.

Los investigadores dicen que la gabapentina ya no debe considerarse en el tratamiento del dolor pélvico crónico cuando no se ha identificado una causa, y deben explorarse otras vías de tratamiento, como diferentes fármacos, fisioterapia y terapia cognitivo-conductual.

El profesor Andrew Horne, investigador principal del Centro MRC de Salud Reproductiva de la Universidad de Edimburgo, señala: "Hemos recetado este medicamento durante muchos años con poca evidencia de su eficacia. Como resultado de nuestro estudio podemos concluir con seguridad que la gabapentina es no es eficaz para el dolor pélvico crónico en mujeres donde no se ha identificado una causa. Se necesita más investigación para explorar si otras terapias pueden ayudar en su lugar", precisa.