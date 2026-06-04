Gallardo asegura que apenas tenía relación con Pedro Sánchez en 2016 y que no le pidió ayuda para su hermano

El exdiputado Miguel Ángel Gallardo durante la segunda jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, a 1 de junio de 2026, en Badajoz, Extremadura (España). El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exse - Andrés Rodríguez - Europa Press

Asegura que, como máximo responsable de la Diputación de Badajoz, asume la responsabilidad del puesto, así como de todos los demás

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, ha declarado este jueves ante el tribunal que en 2016 no tenía una relación "fluida" con Pedro Sánchez y que este no le pidió ayuda para contratar a su hermano, David Sánchez.

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma durante su declaración este jueves como investigado, en la que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación en 2017 de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y el cambio de puesto, en 2022, a jefe de la Oficina de Artes.

En recuerdo de los sucesos de primeros de octubre de 2016 -cuando Pedro Sánchez fue apartado de la secretaría general del PSOE nacional- Gallardo, como presidente en aquel momento de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva, ha asegurado que cerró filas en torno a la postura del entonces secretario del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que era la de apoyar a Susana Díaz.

"Apoyé de forma cerrada, lógicamente, lo que nos trasladó el secretario general regional, entonces, Guillermo Fernández Vara", ha afirmado el también exsecretario general del PSOE de Extremadura.

De esta forma, coincidiendo con un momento en el que Pedro Sánchez había dejado de ser secretario general del PSOE y tampoco era presidente del Gobierno -algo que ha recalcado Gallardo en su declaración-, ha negado que Sánchez le pidiese a finales de 2016, cuando se estaba gestando la plaza de coordinador, algún tipo de apoyo, ni personal, ni familiar ni político.

NO SABÍA QUE TENÍA HERMANOS

A preguntas de su letrado sobre si Pedro Sánchez le pidió apoyo para su hermano David, Gallardo ha asegurado que no le podía hablar de su hermano porque "tampoco es que tuviera una relación fluida". "Ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos", ha agregado.

Al respecto, Gallardo ha ahondado en esta cuestión señalando que tanto él como la exdiputada socialista Estrella Gordillo -que ha pasado por el juicio como testigo- apoyaron a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez en las primarias de 2017, de manera que el expresidente de la Diputación ha negado haber recibido "prebendas" por crear un puesto para David Sánchez.

"ASUMO LA RESPONSABILIDAD"

Respecto al momento en el que se pudo crear el puesto, Gallardo ha detallado la dinámica de las reuniones presupuestarias, como fue la de Valdivia en 2016 para abordar las cuentas de la Diputación de 2017, cuando el área de Cultura de la Diputación trasladó la necesidad de dotarse de un puesto de coordinador de actividades de los conservatorios.

"El presidente desgrana un poco cuáles son los números en función del crecimiento que va a tener el país o la previsión de crecimiento que pueda tener el país para el año siguiente y se marcan un poco las prioridades políticas de carácter general", ha señalado Gallardo, quien ha añadido que a partir de ahí "se hace una ronda por cada uno de los diputados donde van marcando sus prioridades en cuanto a su área", y es ahí "donde se discute mucho, mucho, pero siempre se llega a un consenso. No hay votación", ha resaltado.

Gallardo ha recalcado que lo que se hace en reunión es toma la decisión "política" de la creación de los distintos puestos y que él, como máximo responsable de la Diputación de Badajoz, asume la responsabilidad "de la creación de ese puesto y de todos ellos" como parte de la "propia autonomía, de la capacidad de autoorgnización de la propia administración".

VE UNA "NOVELA DE FICCIÓN" LA DECLARACIÓN DE LA UCO

El exsecretario general del PSOE extremeño también se ha defendido de la "lectura de una novela de ficción propia de los Premios Felipe Trigo", como ha calificado a las declaraciones que hicieron este pasado miércoles los responsables de la investigación que hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo, cuando he escuchado aquí, tratando de decir que lo que se pretendía crear estaba por encima de los propios directores es no entender ni conocer para nada lo que es la administración local", ha señalado al respecto Gallardo.

Así, en cambio, ha explicado que la creación del puesto tenía por objetivo coordinar la "ingente cantidad" de actividades de los alumnos del conservatorio que solían realizar en las aulas y llevar estas iniciativas al conjunto de la provincia, aunque finalmente "trascendió" y se llevaron a Portugal u a otras provincias limítrofes.

Ha negado que, cuando se tomó la decisión de sacar la plaza, estuviese pensando en alguien determinado para adjudicársela -"¿Cómo voy a pensar yo en una determinada persona si realmente allí lo que se está creando es una necesidad?", se ha defendido- y que "si hubiera querido crear un traje a medida" Gallardo habría tenido "27 trajes a medida para poder crear". "Y, además, lo podía hacer sin limitación presupuestaria", ha agregado.

De hecho, ha negado que diese la orden de dar el puesto a David Sánchez y ha aseverado que, cuando supo que el hermano de Pedro Sánchez concurría a la plaza en 2017, comentó: "Que gane el mejor". También ha afirmado que el tiempo que se tardó en adjudicar la plaza fue "absolutamente" normal.

Por otro lado, ha negado conocer el cambio, en 2022, del puesto de David Sánchez a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y ha explicado, sobre la decisión de crear un puesto de alta dirección y no de funcionario, que se debe a que el nombrar a un directivo significa que también se puede cesar.

"Lo bueno que tiene es que quien lo nombra también lo cesa y, por lo tanto, se puede amortizar ese puesto sin costa alguna para la Administración", ha señalado.

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