García acusa al PP de querer utilizar a los residentes de último año como "mano de obra barata"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a los consejeros de Sanidad del PP de querer utilizar a los residentes de último año durante este verano como "mano de obra barata" y de intentar "avalar irregularidades" queriendo que "terminen su formación tres meses antes".

Así se ha manifestado García durante la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados tras preguntarle la diputada del PP Ester Muñoz sobre si estaba haciendo todo lo necesario para resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud.

"No vamos a hacer que ustedes utilicen a los residentes sin supervisión, porque eso sería ilegal. Todas las ilegalidades se las llevan ustedes a Génova 13 con sus discos duros", ha respondido la ministra.

García ha asegurado que desde el PP quieren atribuir al Ministerio competencias que son de los consejeros de Sanidad 'populares'. "Cuando me dicen que me haga cargo del trabajo de los consejeros de Sanidad de las comunidades del PP es por dos causas: porque no se fían o porque no creen que ellos estén ahí para gestionar, sino que solamente están para hacerle oposición al Gobierno de España", ha defendido.

En este punto, García ha querido aclarar que algunos consejeros del PP han colaborado con el Ministerio de Sanidad durante estas semanas, aunque no ha dicho sus nombres: "No vaya a ser que corran la misma suerte que el señor Casado, pero sí los hay que están genuinamente preocupados por la sanidad y la salud de sus ciudadanos".

Por su parte, Muñoz ha calificado como "vergüenza" que durante este verano "se cierren centros, hospitales y camas en toda España", a la vez que ha pedido a García que "estudie y trabaje más" para resolver esta situación. "España no se puede permitir una ministra de Sanidad que dice que no tiene competencias y que no resuelve los problemas de los españoles", ha asegurado.

Asimismo, la diputada del PP ha apuntado que García es "consciente de la situación" que se vivirá en los centro sanitarios, por lo que considera que, a partir de ahora, es "culpable" de la falta de profesionales.

"NO ECHAR BALONES FUERA"

Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado de EH Bildu, Iñaki Ruiz, ha pedido a García "tomar medidas" y "no echar el balón fuera" en la situación que se está viviendo en la Atención Primaria.

García ha afirmado, "tal y como refleja un informe del Ministerio de Sanidad", que se "está mejorando", aunque todavía es pronto para revertir la falta de profesionales. "Desde el año 2018 se han puesto las medidas, que no son medidas mágicas, que no recuperan diez años de desastre, pero vamos a recuperar y estamos en la buena senda", ha destacado.

Por su parte, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha preguntado a la ministra el motivo por el que todavía no se han tomado estas decisiones para paliar la situación de falta de profesionales en Atención Primaria. "Lejos de actuar dentro del marco competencial que es de su responsabilidad, lo que usted ha hecho en plena campaña electoral ha sido convocar un 5 de junio a las comunidades autónomas para preguntar", ha señalado Vaquero, a la vez que ha tildado de "tomadura de pelo" la celebración de este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Lejos de acceder incluso a valorar las peticiones que se están realizando, se ha dedicado a reducir este tema en una guerra con las comunidades autónomas que gobierna el PP, a echar balones fuera", ha criticado Vaquero.

Por todo ello, la diputada del PNV ha pedido a García que tome "medidas extraordinarias relacionadas con las convocatorias MIR para cubrir las plazas de Atención Primaria y no quede ninguna vacante". "Medidas que son competencia del gobierno del estado de suministerio y necesarias para paliar un déficit ya anunciado", ha agregado.

En este punto, García ha respondido que se están tomando decisiones "de la mano de las CCAA", al tiempo que ha defendido que no se escabulle de sus tareas como ministra. "Yo no me escaqueo de mis competencias y mis responsabilidades, pero la gestión de los recursos humanos, el poner encima de la mesa las acreditaciones para formar a profesionales, no depende de mí", ha justificado.

"Creo en la descentralización, creo que son las comunidades autónomas las que conocen realmente a la realidad de sus profesionales, lo que pasa en sus centros de salud, lo que pasa en sus hospitales, lo que necesitan", ha finalizado García.