García niega la huelga como causa del aumento de listas de espera y denuncia que en Madrid han crecido un 64% con Ayuso

Mónica García, Ministra de Sanidad, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta en el Senado a las preguntas de la oposición sobre seguridad y protestas, gasto en Defensa, sani - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado que la huelga médica vigente de manera intermitente desde hace meses sea la causa del aumento de las listas de espera sanitarias y, por contra, ha asegurado que estas se han incrementado en un 64 por ciento "desde que la señora Ayuso gobierna" en Madrid.

"En los dos últimos años, tenemos un millón de personas en lista de espera, uno de cada siete madrileños está en lista de espera", ha señalado en el Pleno del Senado y como respuesta a una pregunta formulada por parte del miembro del Partido Popular (PP), José Manuel Aranda, en relación con las citas médicas canceladas a colación de los citados paros.

En este contexto, García, que ha afirmado referirse a datos de "finales del año 2025", ha citado también el ejemplo de Aragón y su presidente, Jorge Azcón. "El problema de las listas de espera no es el 7 por ciento de los profesionales que están en huelga o que han estado en huelga", ha señalado, para subrayar que "el problema de las listas de espera en Aragón se llama Azcón".

Por contra, Aranda ha acusado a la ministra de no ofrecer propuestas ante las citas médicas canceladas. "Los hechos demuestran que usted está sola, que nunca busca el acuerdo, ni el consenso", y que "dinamita los puentes de entendimiento con los profesionales", ha asegurado, motivos por los que ha pedido su dimisión.

EL PP CIFRA EN CUATRO MILLONES LOS ACTOS MÉDICOS CANCELADOS

Además, el senador 'popular' ha hecho balance de la huelga médica, que se salda, por ahora, con "cuatro millones de actos médicos cancelados", por lo que la Sanidad "se adentra en un terreno de incertidumbre sin precedentes" ante la "ausencia total de propuestas" desde el Ministerio de Sanidad. De hecho, ha denunciado que su titular "ha intentado tapar su incompetencia abriendo falsos debates competenciales y culpando a médicos y comunidades autónomas".

A su juicio, García, cuando abandone este departamento ministerial, "dejará una huella de enfrentamiento, sectarismo y falta de soluciones para los ciudadanos, también para los profesionales". Mientras tanto, "deje de dedicar tantas horas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comunidad de Madrid", le ha pedido.

No obstante, la ministra ha vuelto a proponer la intervención de las comunidades autónomas como solución al conflicto, ya que "la respuesta es del año 2002, cuando se hicieron las transferencias de las competencias de Sanidad". "El Ministerio ha hecho su trabajo y ahora le toca a las comunidades, entre otras las que ustedes gobiernan", ha aseverado.

"Consideraré un triunfo mío personal y de las fuerzas progresistas que ustedes vengan aquí, 20 años después, a hablar de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, de la defensa de la Sanidad Pública y de la defensa de los pacientes", ha expuesto, tildando de igual modo el hecho de que se defienda "el derecho constitucional a la huelga".

INSISTE EN QUE LAS COMPETENCIAS SON DE LAS COMUNIDADES

La ministra, que ha insistido en que los profesionales que acuden a los paros "ya saben a qué ventanilla tienen que acudir" y "ya se han dado cuenta, hace semanas, que las competencias las tienen y las ejercen las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades que gobierna el PP", ha denunciado, una vez más, que esta formación intenta "instrumentalizar el malestar de los profesionales".

Por último, ha incidido en que la presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, transforma "las listas de espera y las condiciones laborales" en "recursos para 'Quirón'". Concretamente, los ha cifrado en "6.500 millones" de euros "que bien podrían haber ido para esas listas de espera y también podrían haber ido para las condiciones laborales".