García señala que algunos consejeros del PP están "echando más gasolina a la huelga" médica sin ejercer sus competencias

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Pleno de control al Gobierno con preguntas e interpelaciones de la oposición centradas en corrupción, gestión de la crisis - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado que "algunos consejeros del Partido Popular (PP)" están "echando más gasolina a la huelga" médica sin ejercer "sus propias competencias" con el objetivo de "alimentarla", algo que ha asegurado que ha manifestado "un sindicato del Comité de Huelga".

"Si usted quiere saber cuánto tiempo se va a alargar la situación de la huelga, se lo puede preguntar a los consejeros" 'populares', ha declarado en el Pleno del Congreso de los Diputados y en respuesta a una pregunta de la miembro del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Fúnez, que ha pedido la dimisión de la ministra.

Según ha expuesto García en relación con el borrador del Estatuto Marco, la organización sindical en cuestión, perteneciente a la Comunidad de Madrid, ha declarado que 'una parte sustancial de las mejoras laborales reclamadas por los facultativos son competencia directa de la Consejería de Sanidad'.

Además, la titular de esta cartera gubernamental ha recordado que el citado proyecto de ley representa "la primera vez que en 23 años alguien tiene voluntad política de mejorar las condiciones laborales de los profesionales". Y todo frente a los "recortes" y "maltrato" del PP, ha aseverado.

LOS 'POPULARES' SUBRAYAN QUE "LOS PACIENTES NO PUEDEN ESPERAR MÁS"

"El mejor aval para blindar la Sanidad Pública es que ustedes no gobiernen", ha insistido en relación con los representantes del principal partido de la oposición que, por mediación de Fúnez, han subrayado que "los pacientes no pueden esperar más y España necesita respuestas". "Nueve meses después, ni soluciones ni liderazgo", ha subrayado.

A su juicio, García ha creado "un problema" y "lo ha agravado" mientras "sigue sin resolverlo". "¿Cuánto tiempo más va a alargar esta situación?", se ha preguntado, para señalar, posteriormente, que "un ministro está para gobernar, no para hacer oposición a las comunidades autónomas", que es lo que considera que lleva haciendo "desde que asumió esta responsabilidad".

"Usted lo que hace no es afrontar reformas, sino generar enfrentamientos y problemas", ha continuado, tras lo que ha declarado que "ha generado un problema con los médicos". De hecho, lo ha calificado como "el mayor conflicto sanitario en décadas en este país", ante el que el Ministerio de Hacienda "todavía no ha abierto la boca para ver cuál es la dotación económica y presupuestaria para sostener esta ley".

Por último, Fúnez ha puesto de manifiesto que "el resultado es que los médicos están atrapados", ya que García está más pendiente "de su futuro político que del futuro de la Sanidad española".