García vuelve a negar el colapso en Ceuta al asegurar que cada día ingresan solo 2,5 pacientes más que el año pasado

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas de gestión pública adoptadas, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). Mónica García, comparece ante los medios de comunicación tras presidir el - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a negar una vez más la existencia de un colapso sanitario en Ceuta al asegurar que "están ingresando 2,5 pacientes al día más que el año pasado" por estas fechas, algo que -ha insistido- "no es una imagen de colapso".

"¿Sabéis dónde hay datos de imagen y de colapso?, en el Hospital de la Paz de Madrid", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que en el centro capitalino hay "gente esperando en los pasillos, pacientes que no están atendidos, pacientes que no pueden ser ingresados". "Eso no ha ocurrido en el Hospital de Ceuta", ha explicado este jueves en su segunda visita a la ciudad autónoma.

En este sentido, ha incidido en que "no hay ni un solo dato que avale el colapso sanitario", aunque sí ha reconocido "tensión". "Obviamente, no todos los Servicios han sufrido la misma", y es que de los 34 existentes, "hay cuatro que han sufrido una mayor tensión", que son "Urgencias, Medicina Interna, Pediatría y Preventiva", ha apuntado, para agregar que "no ha habido ni una sola suspensión de un solo quirófano, ni una suspensión de ninguna atención, ninguna suspensión de las consultas".

Así, sobre el terreno, García ha hecho balance de la situación actual: "hemos tenido 11 casos de varicela confirmados, todos obviamente han sido puestos a disposición de la asistencia sanitaria y están con tratamiento; ocho casos confirmados de tuberculosis, tres nuevos sumados a los cinco que ya conocíamos -dos de ellos están ingresados y uno es un sospechoso-".

HAY 10 PACIENTES MIGRANTES EN EL HOSPITAL CEUTÍ

"Seguimos teniendo el hospital con una ocupación del 53 por ciento" y "más o menos las mismas cifras de asistencia tanto en urgencias como en los circuitos de salud de Atención Primaria", ha explicado, para añadir que hay 10 pacientes migrantes ingresados en el centro hospitalario. Con todo, se ha reforzado el Servicio de Urgencias con tres profesionales más.

"Los datos que he dado no son de una población que venga con enfermedades más allá de las que, obviamente, ya conocemos que tenemos aquí", ha manifestado al respecto, tras lo que ha asegurado que la reiteración de mensajes en contra de la población migrante "no ayuda nada a controlar la situación".

Por otro lado, ha asegurado haber conversado con los profesionales del hospital -a los que ha expuesto la capacidad de respuesta del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)-, así como con miembros de Cruz Roja para observar como se está desarrollando el proceso de vacunación.

Para finalizar, ha manifestado que "se han dado unas 300 tarjetas sanitarias a todos estos niños que tienen derecho a tener una asistencia sanitaria, entre otras cosas, porque la tutela es la de la ciudad de Ceuta". "El resto están protegidos por una maravillosa ley de universalidad que tenemos en nuestro país, que da cobertura y da asistencia a todo el mundo venga de donde venga", ha enfatizado.