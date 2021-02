Genes específicos de la placenta pueden predecir el riesgo de esquizofrenia

Baby being born via Caesarean Section

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una puntuación genética de genes relacionados con la esquizofrenia en la placenta puede predecir el tamaño del cerebro de un bebé al nacer y su tasa de desarrollo cognitivo, que, dependiendo de otros factores, puede conducir a la esquizofrenia más adelante en la vida, según un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Investigadores del Instituto Lieber para el Desarrollo del Cerebro (LIBD) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), en Estados Unidos, utilizaron escáneres de resonancia magnética en la UNC de recién nacidos y medidas de desarrollo cognitivo durante los primeros dos años de vida para descubrir el hallazgo y notaron que esto era más significativo en los hombres.

"Al identificar los genes específicos activados en la placenta que parecen ser únicos para el riesgo de esquizofrenia, nos hemos concentrado en un conjunto de procesos biológicos que podrían estar dirigidos a mejorar la salud de la placenta y reducir el riesgo de esquizofrenia", destaca Daniel R. Weinberger, CEO y director del Instituto Lieber.

"Hasta la fecha, la prevención desde los primeros años de la vida ha parecido inaccesible, si no inimaginable, pero estos nuevos conocimientos ofrecen posibilidades para cambiar el paradigma", añade.

Weinberger señala que la mayoría de los niños con una puntuación más alta del gen de esquizofrenia en la placenta no desarrollarán esquizofrenia porque otros factores genéticos y ambientales compensarán estos efectos placentarios más adelante en el desarrollo. Pero, dice, en principio, las personas que tienen otros factores de riesgo genéticos de esquizofrenia y complicaciones en la vida temprana durante el embarazo pueden no ser capaces de compensar y desarrollarán la enfermedad, particularmente si son hombres.

Los investigadores también encontraron que en individuos adultos con esquizofrenia, las mismas puntuaciones genéticas que representan la expresión génica placentaria predicen el tamaño del cerebro medido en resonancias magnéticas, y la direccionalidad de la relación fue la misma que se encontró en los recién nacidos. Esto no se encontró en individuos que eran los controles normales en el estudio de sujetos adultos.

John H. Gilmore, profesor distinguido de Eure y vicepresidente de investigación en el Departamento de Psiquiatría e investigador principal de la UNC en el estudio, explica que leyó un artículo clásico del doctor Weinberger que presentaba la hipótesis del desarrollo neurológico de la esquizofrenia durante su residencia en psiquiatría.

"Me inspiró a crear el Estudio de desarrollo temprano del cerebro de la UNC para comprender mejor el desarrollo del cerebro en la primera infancia y su relación con el riesgo de esquizofrenia --explica--. Treinta años después, colaborar con el doctor Weinberger y su equipo en este estudio ha sido un hito en la carrera que avanza nuestra comprensión de las complejas interacciones de los factores de riesgo genéticos y ambientales en las primeras fases del desarrollo del cerebro humano".

El estudio se basa en más de 30 años de evidencia científica que muestra que el riesgo de esquizofrenia, un trastorno que se diagnostica por primera vez en la vida adulta temprana, comienza mucho antes en la vida, incluso en la vida prenatal.

Muchos estudios han demostrado que las complicaciones durante el embarazo, como las infecciones y la desnutrición, pueden aumentar la probabilidad de padecer esquizofrenia. Estudios genéticos recientes han demostrado que muchos de los genes considerados factores de riesgo de esquizofrenia se expresan abundantemente en el cerebro antes del nacimiento, lo que se suma a la evidencia circunstancial de que la vida temprana es importante.

En 2018, los científicos del Instituto Lieber informaron de que algunos de estos genes también se activaron o "activaron" en la placenta y se activaron especialmente si el embarazo se complicó, por ejemplo, por afecciones como preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino.

Estos resultados anteriores sugirieron que la salud de la placenta puede ser un factor de riesgo de esquizofrenia y, en particular, si la descendencia es masculina, los efectos son mayores. También llevan a los investigadores a explorar más a fondo la interacción biológica entre la salud placentaria y el neurodesarrollo.

En el estudio actual, los investigadores de UNC y LIBD también buscaron relaciones similares en otros trastornos del neurodesarrollo. Los embarazos complicados aumentan el riesgo de autismo, TDAH y dificultades intelectuales, por lo que los científicos examinaron la relación entre el tamaño del cerebro al nacer y la cognición durante los próximos dos años y las puntuaciones genéticas que representan genes de riesgo para estos y otros trastornos del desarrollo y rasgos expresados en la placenta.

Ninguno de estos trastornos mostró asociaciones similares a las encontradas con la esquizofrenia, lo que sugiere que el efecto de la esquizofrenia en riesgo de expresión génica placentaria puede tener una relación única con el desarrollo temprano del cerebro.

"Esta es una prueba más de que la vida temprana es importante en la esquizofrenia y la placenta juega un papel más importante de lo que imaginamos --destaca Weinberger--. La medición de las putuaciones genéticas de la esquizofrenia en la placenta combinada con el estudio de los dos primeros años de los patrones de desarrollo cognitivo y las complicaciones de la vida temprana podría resultar un enfoque importante para identificar a los bebés con mayores riesgos".

"Comprender las trayectorias que conducen a los trastornos del neurodesarrollo es un gran desafío, pero necesaria para diseñar estrategias de prevención", concluye.