El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio

Archivo - Médico de Atención Primaria ayuda a una persona con riesgo de suicidio - ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano interministerial que reforzará la coordinación para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas a nivel nacional frente a este "problema prioritario de salud pública".

"El suicidio no es solo un problema sanitario, es un problema social con cifras escalofriantes. El año pasado, prácticamente 11 suicidios diarios. Como les digo, es un problema social y lo vamos a abordar desde todos los ámbitos posibles", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En febrero de 2025, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, el primer documento nacional dedicado a abordar la conducta suicida, en el que se contempla la creación de este observatorio.

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