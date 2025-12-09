El Gobierno blindará por ley la sanidad pública ante el aumento del gasto y la gestión en centros privados

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la transformación de Sepes en Casa - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado este martes que la colaboración público-privada se ha convertido en "estructural y erosiona ya la capacidad del sistema público", ya que ha ganado peso en el Sistema Nacional de Salud (SNS) mientras el gasto público destinado a centros privados se dispara casi un 85% en doce años.

Por este motivo, ha señalado que el Gobierno tiene la intención de derogar derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, mediante una Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no pretende acabar con la colaboración si no con los "desmanes".

"El Sistema Nacional de Salud en la última década ha crecido por la vía de los hospitales de gestión privada, por la vía de los hospitales de gestión privada que tienen financiación pública", ha señalado recordando que los modelos de concierto son diferentes en función de las diferentes comunidades.

Así, la ministra ha presentado este martes en Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas.

El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general.

(Habrá ampliación)