El Gobierno invertirá adicionales 30 millones de euros para digitalizar los equipos que analizan muestras de cáncer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el Ministerio de Sanidad, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). La Ley General de Sanidad de 198 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que invertirá 30 millones de euros adicionales en los equipos de digitalización de anatomía patológica, con el objetivo de modernizar los equipos que analizan muestras de cáncer en los hospitales.

"Esto servirá para mejorar cómo se detecta la enfermedad y cómo se decide la mejor terapia para cada paciente", ha destacado Sánchez durante la clausura del acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad.

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