El H. Gómez Ulla reforzará su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros en cuarentena por hantavirus

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid va a reforzar su personal en 90 personas para asistir a los pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' que tendrán que estar en cuarentena en el centro, según ha confirmado su delegado de Prevención, José García.

"Se ha solicitado una partida presupuestaria en todas las categorías", ha manifestado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha confirmado que Recursos Humanos del hospital ha aprobado esta medida de forma extraordinaria y para todo el periodo que dure la cuarentena.

García, que se ha remitido a una reunión posterior del Comité de Seguridad y Salud del centro a la hora de determinar el tiempo de confinamiento de los 14 españoles que todavía viajan en esta embarcación, también ha manifestado que los pormenores del protocolo de recepción y asistencia se terminarán de perfilar en ese encuentro.

No obstante, ha señalado que se seguirá lo determinado por Salud Pública. Además, ha recordado que las personas a recibir en el centro son asintomáticos, por lo que permanecerán aisladas en una planta, pero no en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

De hecho, ha subrayado que a esta última solo acudirán los ciudadanos que pasen a tener síntomas. De no percibirse sintomatología, serán asistidos por personal de la UATAN, pero en la citada planta no específica.

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