GSK colabora con Ander Duque en un documental protagonizado por pacientes de mieloma múltiple de la España rural

Photocall 'Los últimos pobladores' - GSK

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica GSK ha presentado este miércoles el documental 'Los últimos pobladores', dirigido por Ander Duque y protagonizado por los pacientes de mieloma múltiple de la España rural y vaciada.

Según ha informado la compañía, la incidencia del mieloma múltiple se estima entre 2,5 y 3,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que cada año se diagnostican alrededor de 3.700 nuevos casos en nuestro país. Ello supone también el 1,8 por ciento de todas las muertes por cáncer.

Se trata de un cáncer hematológico poco frecuente que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea y que tiene un importante impacto tanto por su gravedad como por su carácter crónico y las sucesivas recaídas. Además, se estima que cada año se diagnostican en entornos rurales cerca de 580 nuevos casos, en los que las dificultades de acceso a recursos sanitarios y los largos desplazamientos pueden agravar aún más el impacto de la enfermedad en la vida cotidiana de los pacientes y sus familias.

En 'Los últimos pobladores', Duque dirige su mirada hacia la denominada España vaciada, retratando cómo la despoblación, la distancia respecto a los servicios sanitarios convierten cada desplazamiento hospitalario, cada consulta médica y cada tratamiento en un desafío extraordinario.

A través de testimonios reales y una narrativa sensible, el documental muestra la vida de quienes residen en pequeños municipios alejados de los grandes núcleos urbanos, enfrentándose no solo a la enfermedad, sino también al aislamiento y al reto logístico y familiar que a menudo suponen los desplazamientos al médico.

Durante la presentación del documental, celebrada en el Palacio de la Prensa de Madrid, se puso el foco en la necesidad de visibilizar el impacto que supone convivir con una enfermedad compleja en zonas rurales, donde el acceso a la atención sanitaria especializada puede convertirse en un reto añadido al propio diagnóstico.

Según Duque, "este documental habla de personas que viven lejos de casi todo, pero muy cerca de lo esencial". "Queríamos mostrar cómo una enfermedad como el mieloma múltiple no solo transforma la vida de quien la padece, sino también su relación con el entorno, con el tiempo y con la distancia", ha señalado.

En la misma línea, el director ha expuesto cómo en muchos pueblos, ir al hospital no es solo una cita médica sino que "se convierte en un espejo que amplifica una realidad más extensa". "Muchos pacientes, incluso viviendo cerca de centros hospitalarios, experimentan una sensación de aislamiento similar: la enfermedad redefine sus rutinas, sus relaciones y su forma de habitar el mundo", ha reflexionado.

Aunque la obra parte de un contexto geográfico concreto, plantea una reflexión universal sobre la distancia emocional, social y vital que experimentan muchas personas con enfermedades crónicas o complejas.

Durante el coloquio posterior a la proyección del mediometraje, se abordaron cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad en la España rural, así como el impacto emocional, social y logístico del mieloma múltiple en la vida de los afectados y su entorno.

Tal y como se muestra en el documental, algunos afectados deben desplazarse más de 70 kilómetros para recibir tratamiento o acudir a consultas médicas. Una situación que afecta especialmente a las personas mayores, que a menudo dependen de sus hijos u otros familiares para poder realizar estos traslados.

La hematóloga en el Hospital Universitario de Salamanca y participante en el documental, Noemí Puig, señaló en el coloquio posterior al estreno de la película que "esta enfermedad obliga a muchos pacientes a convivir con tratamientos prolongados y un seguimiento médico constante". "Cuando a eso se suma la distancia geográfica y la falta de recursos cercanos, el impacto en la calidad de vida puede ser enorme. Este documental ayuda a visibilizar una parte muy importante de esa realidad", ha indicado.

En la presentación, los participantes coincidieron en que esta historia no habla únicamente de un territorio físico, sino de una experiencia que viven muchas personas con mieloma, incluso en contextos urbanos. Así, Tibisay, paciente y participante en el documental asegura que en el momento del diagnóstico pensó en sus hijos y sintió "muchísimo miedo".

"Cuando escuchas la palabra cáncer se te viene todo lo peor a la cabeza. Pero con el tiempo aprendes a vivir con la enfermedad y a valorar cosas que antes dabas por hechas. Con el paso del tiempo también te das cuenta del cariño que recibes y de la importancia de la gente que tienes alrededor. Después de tantos años de tratamiento y revisiones, aprendes a seguir adelante", ha enfatizado.

COMPROMISO MÁS ALLÁ DE LO TERAPÉUTICO

Para finalizar, la presidenta de GSK España, Florencia Davel, explicó que la compañía tiene "un compromiso que va más allá del desarrollo de innovaciones terapéuticas".

"Trabajamos también para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias y este documental nos permite dar visibilidad a una realidad que a menudo permanece en silencio, como es la de las personas que viven con mieloma múltiple en entornos rurales, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de acompañarlas y dar respuesta a sus necesidades, independientemente de dónde vivan", ha añadido.

El coloquio de presentación de 'Los últimos pobladores' estuvo moderado por la periodista Helena Resano y contó además con la presencia de la especialista en Hematología y responsable de la unidad de mieloma del Hospital Universitario de Salamanca, María Victoria Mateos, y la presidenta de la Comunidad Española de Pacientes de Mieloma Múltiple, Teresa Regueiro, que quisieron mostrar su apoyo al proyecto y a las personas con esta enfermedad.