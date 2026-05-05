La higiene de manos, clave contra la transmisión de microorganismos y las infecciones hospitalarias

Archivo - El primer plano de la mujer desinfecta sus manos en casa . Gel hidroalcoholico. - DRAZEN ZIGIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha recordado, con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se celebra el 5 de mayo, que la higiene de manos es una "intervención clave, sencilla y eficaz" para reducir la transmisión de microorganismos, incluidos los multirresistentes, y de esta forma, hacer frente a todo tipo de infecciones que puedan tener lugar dentro de los hospitales.

De esta forma, Sanidad se ha sumado a este día mundial promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2026 se celebra bajo el lema 'La acción salva vidas', iniciativa internacional que pone el foco en la importancia de reforzar la prevención y el control de infecciones en todos los ámbitos asistenciales.

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria son aquellas que los pacientes adquieren durante su atención en hospitales y otros centros sanitarios, y continúan representando un "reto relevante para la seguridad del paciente". De hecho, según el estudio publicado en Eurosurveillance en febrero de 2026, este tipo de infecciones son responsables del 3,2 por ciento de las muertes que se producen en hospitales, lo que se traduce en 6.774 fallecimientos anuales.

Asimismo, afectan al 7,5 por ciento de los pacientes hospitalizados, lo que evidencia su impacto en términos de salud pública y calidad asistencial.

Los indicadores más recientes del Programa de Higiene de Manos del Sistema Nacional de Salud sitúan la adherencia en torno al 61 por ciento en la práctica de higiene de manos y en el uso de soluciones hidroalcohólicas, lo que refleja una evolución positiva, aunque "aún con margen de mejora", según han afirmado desde el Ministerio.

En este contexto, durante 2026 están trabajando en la actualización de estos indicadores, cuya recogida está prevista a partir de 2027, con el objetivo de mejorar la calidad y comparabilidad de los datos.

En el marco de esta campaña, el Ministerio de Sanidad, en consonancia con las recomendaciones de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS 2025- 2035, tiene como objetivo reforzar la responsabilidad individual y colectiva de los profesionales sanitarios en cada acto asistencial. Asimismo, han distribuido cartelería específica en los centros sanitarios para recordar que el uso de guantes no sustituye en ningún caso la correcta higiene de manos.

El Ministerio de Sanidad continúa, de igual forma, colaborando "estrechamente" con las comunidades autónomas, los centros sanitarios, las sociedades científicas y los profesionales para consolidar esta práctica segura, poniendo a su disposición información técnica, materiales de campaña y formación práctica a través de cursos autoguiados de higiene de manos, tanto en el ámbito sanitario como en entornos residenciales y sociosanitarios.