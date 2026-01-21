La hiperlaxitud articular se combate a base de ejercicios de fortalecimiento y estiramiento muscular

Archivo - Dedos hiperflexibles, hiperlaxitud. - ANNA GORBACHEVA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndrome de hiperlaxitud, que genera dolor en músculos y articulaciones de entre el 5 y el 10 por ciento de las personas hiperlaxas, requiere de un tratamiento que incluya ejercicios de fortalecimiento y estiramientos musculares, según la Sociedad Española de Reumatología (SER), que ha lanzado la campaña de concienciación 'Ponle nombre al reuma', para visibilizar este síndrome que repercute en el día a día de los afectados.

La hiperlaxitud hace que las articulaciones tengan un rango de mayor movilidad de lo habitual y una mayor elasticidad en ligamentos, tendones y músculos. Su prevalencia es mayor en mujeres y se suele iniciar en la infancia, aunque con el paso de los años su frecuencia suele disminuir. El síndrome de hiperlaxitud aparece cuando esta condición está acompañada por dolor en el aparato locomotor.

La reumatóloga del Hospital Universitario de Toledo, la doctora Leticia del Olmo, ha declarado que las causas de este síndrome son desconocidas, aunque se hayan encontrado "anomalías de origen genético en las fibras de colágeno y otras proteínas que forman el tejido conectivo".

Los síntomas más frecuentes que se producen por esta patología son las lesiones y el dolor en músculos y articulaciones, sobre todo en los miembros inferiores. De la misma manera, otras enfermedades como "la tendinitis o los esguinces de repetición, las torceduras de tobillo, las luxaciones frecuentes, el dolor cervical, la lumbar o la escoliosis pueden darse con mayor frecuencia".

El tratamiento de esta condición se basa en el uso de férulas, infiltraciones o fisioterapia. En algunas ocasiones, se puede recurrir al uso de fármacos analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos durante cortos periodos de tiempo. La reumatóloga del Olmo ha insistido en la necesidad de que las personas con hiperlaxitud articular realicen ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para que "los músculos sujeten de forma adecuada a las articulaciones".

COMPROMISO POR VISIBILIZAR ESTA CONDICIÓN

En este contexto, la Fundación Española de Reumatología (FER) ha asegurado que existe un compromiso "con la visibilidad y el aumento del conocimiento de las más de 200 enfermedades reumáticas", y para ello se ha puesto en marcha la campaña antes citada. Desde la FER defienden "el compromiso con la educación sanitaria y la divulgación rigurosa en el ámbito de la Reumatología, promoviendo iniciativas que faciliten el conocimiento de estas enfermedades entre pacientes, profesionales y la sociedad en general".

Con campañas como 'Ponle nombre al reuma' tienen el objetivo de mejorar la detección precoz, el acceso a la información fiable y, en última instancia, la calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades reumáticas.