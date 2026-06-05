La hipotensión puede afectar en la función renal y provocar daño cardíaco o trastornos neurológicos

Archivo - Mujer mayor tiene un mareo en la calle. - ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las consecuencias de la hipotensión pueden ser especialmente relevantes en órganos sensibles como el riñón, el corazón o el cerebro, ya que esta condición puede favorecer la aparición de alteraciones de la función renal, daño cardiaco o trastornos neurológicos y suele asociarse a una estancia hospitalaria más prolongada, según el jefe asociado del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Arnoldo Santos Oviedo.

En este sentido, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha celebrado recientemente la quinta edición de su 'Curso Multidisciplinar de Monitorización Hemodinámica', una iniciativa que ha reunido a especialistas de diferentes áreas para abordar la relevancia de la hipotensión, los retos que plantea su manejo y las nuevas herramientas disponibles para su prevención y tratamiento.

Santos Oviedo ha explicado que la presión arterial sigue siendo una de las variables más importantes en el manejo de pacientes críticos porque "es necesaria para garantizar que los tejidos y órganos reciban una cantidad adecuada de sangre y oxígeno".

Cuando la presión arterial desciende por debajo de determinados niveles y no se corrige a tiempo, puede producirse una disminución del aporte de sangre y oxígeno a los tejidos, un fenómeno conocido como hipoperfusión. De hecho, una presión arterial aparentemente adecuada no siempre garantiza una correcta perfusión de los órganos.

Esta situación adquiere una "relevancia especial" en pacientes con infecciones graves, insuficiencia respiratoria aguda, cirugías mayores o enfermedades cardiovasculares y renales previas, especialmente vulnerables a una complicación que "continúa requiriendo una vigilancia estrecha y sigue representando un importante desafío clínico pese a los avances registrados en los últimos años".

MONITORIZACIÓN CARDIOVASCULAR

La incorporación de nuevas tecnologías está permitiendo mejorar la monitorización cardiovascular de los pacientes y avanzar hacia un abordaje cada vez más preventivo, según han asegurado los especialistas participantes en el curso.

Entre las herramientas más innovadoras destacan sistemas capaces de predecir con entre 10 y 15 minutos de antelación la probabilidad de que un paciente desarrolle un episodio de hipotensión, permitiendo actuar antes de que aparezca el problema. Asimismo, indicadores como el índice global de perfusión ayudan a identificar precozmente situaciones de riesgo relacionadas con una disminución del aporte de sangre a los órganos.

Estas soluciones también contribuyen a identificar el origen de la alteración cardiovascular y orientar el tratamiento, además de mejorar la evaluación de estructuras especialmente relevantes en pacientes críticos, como el ventrículo derecho.

"La ciencia de datos y la inteligencia artificial nos están ayudando a analizar una cantidad de información fisiológica que hace apenas unos años era imposible procesar en tiempo real. Estas herramientas permiten detectar cambios precoces, identificar situaciones de riesgo y desarrollar estrategias cada vez más proactivas para el manejo de los pacientes", ha señalado.

Aunque los avances tecnológicos han demostrado su capacidad para reducir la duración y la intensidad de los episodios de hipotensión, los especialistas han recordado que su impacto depende de "una adecuada integración en la práctica clínica".

"La incorporación de nuevas herramientas debe ir acompañada de formación y de una integración efectiva en la asistencia diaria y es que tan importante como desarrollar tecnología es conseguir que los profesionales la utilicen de manera adecuada y puedan aprovechar todo su potencial", ha apuntado Santos.

En este contexto, la formación multidisciplinar desempeña un papel cada vez más relevante, ya que la creciente complejidad de los pacientes y la disponibilidad de nuevas opciones diagnósticas y terapéuticas hacen necesario que profesionales de diferentes áreas compartan conocimientos y estrategias de actuación.

"La colaboración entre especialidades es fundamental para ofrecer la mejor atención posible. Este tipo de encuentros permiten compartir experiencias y construir respuestas conjuntas ante situaciones clínicas complejas, en las que la rapidez en la toma de decisiones puede resultar determinante para la evolución del paciente", ha afirmado el intensivista.

UNA MONITORIZACIÓN MÁS PREDICTIVA Y PERSONALIZADA

El futuro de la monitorización hemodinámica se dirige hacia una mayor capacidad de anticipación, una mejor clasificación de los pacientes según sus características fisiopatológicas y una integración "cada vez más estrecha entre monitorización y tratamiento".

La posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real permitirá identificar con mayor precisión situaciones de riesgo, personalizar las decisiones clínicas y optimizar las terapias de forma continua. Paralelamente, ya se están desarrollando sistemas capaces de ajustar automáticamente determinados tratamientos en función de la información proporcionada por los monitores.

Los especialistas también prevén avances en la detección precoz de la inestabilidad, en la interpretación de la enorme cantidad de información generada por los sistemas de monitorización y en el desarrollo de nuevos parámetros capaces de identificar situaciones de riesgo con mayor precisión.