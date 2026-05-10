El Hospital Gómez Ulla activa el protocolo sanitario para recibir a los 14 españoles del MV Hondius

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15.00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

En concreto, el responsable de prevención de CSIF del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, ha informado sobre los protocolos que se implementarán para recibir a los españoles que fueron trasladados desde Tenerife (Islas Canarias) tras su paso por el barco.

García ha asegurado que se ha establecido un circuito cerrado para garantizar la seguridad de los pacientes sanos, quienes accederán al hospital sin contacto con otros pacientes o visitas.

"Tranquilidad, todo está previsto. Están activados todos los protocolos, se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita", ha explicado García este domingo en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del centro hospitalario.

Una vez en el hospital, subirán a la planta donde se realizará un control inicial por parte del equipo de prevención. "Será un primer control inicial por parte de preventiva en el que incluirá toda la serie de pruebas que tengan que analizarle para establecer un nivel inicial de cara a su tratamiento y su observación", ha explicado.

Asimismo, se dispone de un ascensor exclusivo para el traslado de aquellos que presenten síntomas, asegurando así su acceso inmediato a la unidad de alto aislamiento (UAN) en la planta 22, donde recibirán la atención necesaria.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius', que tendrán que estar en cuarentena en el centro.

EL AVIÓN ATERRIZA EN LA BASE AÉREA DE TORREJÓN DE ARDOZ

El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ha aterrizado sobre las 15.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha informado el Ministerio de Defensa.

Los 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena.

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El desembarco de los primeros pasajeros del crucero, fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), comenzó sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular).

Los 14 pasajeros españoles, que fueron los primeros en desembarcar, se subieron a varios autobuses de la UME, que partieron escoltados por la Guardia Civil y la propia UME rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur en un trayecto aproximado de diez minutos.

El operativo se inició después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

Así, los pasajeros fueron desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.

Alrededor de las 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) llegaron a la pista del recinto aeroportuario y tras un periodo de algo más de una hora y media en el que les pusieron equipos protección individual (EPI), se subieron al avión, que despegó poco minutos antes de las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).