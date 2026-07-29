El Hospital HM Montepríncipe realiza un implante tricúspide percutáneo, primero en la Sanidad Privada española

HM Hospitales completa un implante tricúspide percutáneo, el primero en la Sanidad Privada española - HM HOSPITALES

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Hospital Universitario HM Montepríncipe de Boadilla del Monte ha llevado a cabo "con éxito" el que es "el primer implante tricúspide percutáneo de la Sanidad Privada española", lo que supone un "nuevo avance en la Cardiología intervencionista".

"La insuficiencia tricúspidea grave ha sido, tradicionalmente, una de las enfermedades valvulares más difíciles de tratar, especialmente en pacientes de edad avanzada o con un riesgo quirúrgico elevado", ha indicado la jefa del Servicio de Hemodinámica del grupo sanitario HM Hospitales, la doctora Leire Unzue, quien ha destacado, ante ello, este procedimiento de alta complejidad, que solo se lleva a cabo en un número muy reducido de hospitales españoles.

Ello es debido a la elevada especialización técnica que requiere y a la experiencia necesaria para su implantación. No obstante, el Hospital Universitario HM Montepríncipe ya lo realiza con el sistema 'EVOQUE' de Edwards, y es que la disponibilidad de estas prótesis percutáneas "permite ofrecer una alternativa terapéutica eficaz a pacientes que hasta hace muy poco disponían de opciones muy limitadas, con un abordaje mínimamente invasivo que reduce el impacto del procedimiento y favorece una recuperación más rápida", ha sostenido esta especialista.

La válvula tricúspide controla el paso de sangre entre la aurícula y el ventrículo derecho y, cuando esta no cierra bien, la sangre retrocede y el corazón se sobrecarga. Por ello, ha sido intervenida una paciente de 83 años con insuficiencia tricuspídea torrencial, enfermedad valvular avanzada que le había ocasionado repetidos ingresos por insuficiencia cardiaca derecha, provocando un progresivo deterioro de su capacidad funcional y de su calidad de vida.

TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

"Ante la evolución de la enfermedad, ha sido necesario optimizar previamente su situación clínica mediante un tratamiento específico y una preparación individualizada antes del procedimiento", han indicado desde HM Hospitales, al tiempo que han explicado que el procedimiento "ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de Cardiología clínica, Cardiología intervencionista, Anestesiología, Cuidados Intensivos, Enfermería especializada e Imagen cardiaca".

Además, han informado de que se ha realizado una formación específica del equipo médico en la ciudad alemana de Múnich, en uno de los centros europeos de referencia en esta técnica, a lo que se ha sumado el uso de ecocardiografía transesofágica avanzada, una herramienta imprescindible para la planificación del procedimiento, la guía durante la implantación y la correcta colocación de la prótesis.

Con todo, han indicado que "la evolución de la paciente ha sido muy favorable con una resolución inmediata de la insuficiencia tricuspídea". "Apenas media hora después de finalizar el procedimiento, ya estaba consciente, extubada y en perfectas condiciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con previsión de recibir el alta hospitalaria en las siguientes 48 horas", han afirmado.

Ahondando en la insuficiencia tricúspidea grave, que es la que ha motivado este proceso, los especialistas han apuntado que es una patología frecuentemente infradiagnosticada y asociada a una elevada morbimortalidad, especialmente en pacientes de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico. Ante ello, consideran que terapias percutáneas como 'EVOQUE' "representa un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad".

"La incorporación de esta técnica representa un paso más en el desarrollo de nuestro programa de Cardiología estructural", ha subrayado Unzue, tras lo que ha manifestado que "detrás de este tipo de procedimientos hay un importante trabajo de planificación, formación y coordinación entre distintos especialistas". Este "permite ofrecer terapias cada vez más avanzadas con los máximos estándares de calidad y seguridad para nuestros pacientes", ha concluido.