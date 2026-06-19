El Hospital Quirónsalud Valle del Henares, pionero en implantar en España la prótesis 'VOIS' para cuerda vocal

Archivo - Mujer con dolor de garganta. Falta de voz. - T TUROVSKA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Hospital Quirónsalud Valle del Henares de Torrejón de Ardoz ha informado de que ha sido el primero en España en realizar una implantación de prótesis 'VOIS', algo que ha llevado a cabo "con éxito" y que "se trata de una innovadora tecnología destinada al tratamiento de la parálisis unilateral de cuerda vocal".

Según ha expuesto, esta afectación "consiste en la inmovilidad de una de las dos cuerdas vocales, causada por daño en el nervio laríngeo recurrente". Es una patología que "puede ocasionar alteraciones significativas de la voz, limitaciones en la comunicación, fatiga vocal y problemas de deglución que afectan de forma importante a la calidad de vida de los pacientes", ha explicado.

"Las principales causas que pueden provocarla son el daño iatrogénico tras una cirugía cervical, seguido de la patología tumoral y las parálisis idiopáticas", han continuado desde el Hospital Quirónsalud Valle del Henares, al tiempo que han indicado que el tratamiento "varía en función del tiempo de evolución". Este puede estar basado en logopedia "simultánea o previa a una laringoplastia"; la citada laringoplastia, "que consiste en aumentar de volumen las cuerdas vocales mediante inyecciones de relleno"; y, en "el último escalón", la cirugía, concretamente la "tiroplastia de mediatización", han afirmado.

Al respecto, han informado de que su especialista en Otorrinolaringología y Laringología, el doctor Manuel Rodríguez Paradinas, quien también es miembro del equipo del doctor Gustavo Eisenberg Plaza, ha intervenido en este proceso quirúrgico, que "consiste en una tiroplastia de medialización mediante la colocación de la prótesis, diseñada para reposicionar la cuerda vocal paralizada y restaurar un cierre de la glotis más eficaz".

CAPACIDAD DE AJUSTE INTRAOPERATORIO Y POSTOPERATORIO

"La prótesis ha sido desarrollada por el doctor Guan-Min Ho, presente durante la intervención, coincidiendo con una estancia formativa y quirúrgica en Madrid", han proseguido, para agregar que esta "representa una de las últimas innovaciones en cirugía de la voz gracias a su capacidad de ajuste intraoperatorio y postoperatorio". Ello "permite una adaptación personalizada a las necesidades anatómicas y funcionales de cada paciente", han explicado.

Por último, el grupo sanitario Quirónsalud ha manifestado que "la incorporación de esta tecnología convierte al Hospital Quirónsalud Valle del Henares en uno de los centros pioneros en Europa en la aplicación de este implante y refuerza su apuesta por la innovación y el desarrollo de tratamientos avanzados para las patologías de la voz".