El Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid instala el primer TAC 'Verida Spectral CT' del mundo

Imagen del 'Verida Spectral CT'. - MARIJA/PHILIPS

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid se ha convertido en el primer centro del mundo en instalar el 'Verida Spectral CT', un nuevo sistema de tomografía computarizada espectral de Philips que combina tecnología espectral basada en detección e inteligencia artificial para ofrecer información anatómica y funcional en un único escáner de baja dosis.

Según explican desde Philips, el 'Verida Spectral CT' representa una nueva generación de TAC diseñada para integrar la imagen espectral en la práctica clínica diaria sin añadir complejidad operativa. Gracias a su cadena de imagen impulsada por IA -desde el detector 'NanoPanel Prism Precise' de tercera generación hasta el motor de reconstrucción 'Spectral Precise Image'-, el sistema permite obtener resultados espectrales en todos los estudios, de forma automática y sin pasos adicionales, facilitando diagnósticos más rápidos y precisos en áreas clave como oncología, cardiología, neurología y urgencias.

Desde el punto de vista clínico, esta tecnología aporta beneficios tangibles para pacientes y profesionales. Según los datos del propio sistema, la reconstrucción espectral basada en IA puede ofrecer hasta un 136 por ciento más de contraste con un 80 por ciento menos de ruido, manteniendo dosis bajas de radiación, lo que mejora la detección de lesiones sutiles y la caracterización tisular.

Además, la disponibilidad de información espectral 'always-on' contribuye a reducir la necesidad de pruebas adicionales y estudios de seguimiento, agilizando la toma de decisiones clínicas y optimizando los circuitos asistenciales.

"El 'Verida Spectral CT' nos permite integrar de forma natural la imagen espectral en nuestro trabajo diario, sin romper el flujo de lectura ni añadir carga al equipo. Disponer de información funcional y anatómica en un solo estudio, con alta calidad de imagen y baja dosis, mejora la seguridad del paciente y refuerza nuestra capacidad para realizar diagnósticos más precisos desde el primer momento", ha destacado el jefe del Servicio de Radiología del servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, Eliseo Vañó.

Según informan, 'Verida' está diseñado para entornos de alto rendimiento, con capacidades de reconstrucción de hasta 145 imágenes por segundo y flujos de trabajo que permiten realizar hasta 270 estudios diarios en configuraciones de alta demanda. Además, su integración directa con PACS mediante 'Spectral Magic Glass' permite a los radiólogos acceder a todos los resultados espectrales sin estaciones dedicadas ni interrupciones del flujo habitual.

"Que el primer 'Verida Spectral CT' del mundo esté en un hospital español es un reflejo del compromiso del servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario con la innovación clínica", afirma Jimena Lapuerta, líder de Diagnostico por Imagen de Philips Ibérica. "Esta tecnología de última generación permitirá diagnósticos más precisos, procesos más ágiles y una medicina más personalizada, traduciéndose en una mejor atención para los pacientes", ha añadido.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, el sistema incorpora servicios remotos basados en IA para la monitorización proactiva del equipo, optimizando el consumo energético y la gestión del tubo de rayos X. Según los datos de Philips, esta arquitectura puede contribuir a reducciones de hasta un 45 por ciento en el uso de energía, ayudando a disminuir los costes operativos y a prolongar la vida útil del sistema, un aspecto clave para la gestión responsable de los recursos sanitarios.