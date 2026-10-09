Cómo identificar las señales de depresión cuando no se manifiesta con tristeza evidente

Archivo - Mujer triste. - DJEDZURA/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de servicio de Salud Mental del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Carlos Atef Harkous, ha explicado que reconocer las señales de depresión puede resultar complejo cuando el malestar no se expresa mediante una tristeza evidente y aparecen otras alteraciones que se confunden con estrés, cansancio o problemas físicos.

"La depresión puede manifestarse mediante un estado de ánimo bajo, pero también a través de la pérdida de interés o capacidad para disfrutar de actividades habituales, falta de energía, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, problemas de concentración o diversas molestias físicas para las que no siempre se encuentra una explicación médica", ha indicado el experto.

Por ello, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, ha manifestado que es esencial observar si estos cambios persisten en el tiempo, especialmente cuando se mantienen durante dos o más semanas, y si conllevan un impacto significativo en la vida personal, familiar, social o laboral para valorar un posible episodio depresivo.

Por otro lado, conviene prestar atención a los cambios respecto al funcionamiento habitual de la persona más que a la presencia aislada de una única señal. "Dejar de proponer planes, contestar cada vez menos a los mensajes, abandonar aficiones o sentir indiferencia ante acontecimientos que antes generaban ilusión son detalles a tener en cuenta si aparecen de forma sostenida", añade Harkous.

CÓMO RECONOCER LAS SEÑALES

Ante esta situación, Virginia del Palacio, psicóloga de Blua de Sanitas, ha elaborado una lista de señales que pueden indicar la necesidad de una valoración profesional. Entre ellas, ha destacado la tendencia a posponer decisiones cotidianas aparentemente sencillas, como elegir qué comer o responder a un correo electrónico.

Otras señales de alerta son los cambios en la forma de interpretar los propios errores y la reducción progresiva de los objetivos y proyectos personales. Además, la experta ha señalado que conviene prestar atención a una visión cada vez más negativa del futuro. "Más que tristeza, algunas personas empiezan a hablar como si las cosas fueran a salir mal de antemano o como si cualquier esfuerzo tuviera poca utilidad", ha detallado.

En las personas mayores, los expertos advierten de que la identificación puede ser más compleja porque la depresión puede expresarse con apatía, pérdida de iniciativa, quejas físicas, ansiedad, alteraciones del sueño o dificultades cognitivas, sin que predomine una tristeza manifiesta.

"Estos cambios no deben atribuirse automáticamente al envejecimiento. Es importante valorar su inicio y evolución, el impacto funcional, las enfermedades concomitantes, el dolor, el duelo, el consumo de alcohol y los medicamentos, y realizar el diagnóstico diferencial con delirium y trastornos neurocognitivos. También debe explorarse de forma directa el riesgo de suicidio, que puede pasar inadvertido", ha expresado Miriam Piqueras, directora médica de Sanitas Mayores.

CUÁNDO ACUDIR A UN PROFESIONAL

Los especialistas recuerdan que la aparición aislada de alguna de estas señales no implica necesariamente la existencia de una depresión, ya que el estrés, las enfermedades físicas, los procesos de duelo y otras circunstancias vitales pueden provocar manifestaciones similares. No obstante, cuando estos cambios persisten o interfieren en la vida cotidiana, es recomendable realizar una valoración profesional.

"Detectar estos cambios permite estudiar su origen y ofrecer un abordaje individualizado. Si los síntomas persisten, causan sufrimiento o interfieren en la vida diaria, es recomendable consultar con un profesional sanitario. Ante ideas de muerte o suicidio, una planificación autolesiva, una incapacidad marcada para cuidarse o un empeoramiento brusco, debe buscarse atención urgente", concluyen desde Sanitas.