El impacto de las desigualdades de género en la salud de las mujeres del medio rural, puesto de relieve en un estudio

Archivo - Convocado el V Concurso de Cultivos y Procesos Innovadores promovidos por Mujeres Rurales y el III Premio Jóvenes Ganaderos. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por una médico interno residente (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria, y que ha sido premiado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ha puesto de relieve el impacto de las desigualdades de género en la salud de las mujeres del medio rural.

Este trabajo, titulado 'Discriminación de las mujeres en el entorno rural' y realizado por la doctora Zaira Santa Gómez, que se ha alzado con el 'Premio Carlos López Madroñero al Mejor Original Oral' en el 32º Congreso Nacional de esta sociedad científica, que se ha celebrado recientemente en la ciudad asturiana de Oviedo, ha analizado también cómo los determinantes sociales condicionan la salud de estas mujeres.

El objetivo de esta comunicación ha sido "dar visibilidad a una realidad que sigue teniendo un importante impacto sanitario", ha indicado su autora, que también ha estudiado el papel que desempeña la Atención Primaria en la detección de estas situaciones. "El entorno rural presenta unas características propias que pueden hacer que determinadas desigualdades pasen más desapercibidas", ha explicado.

FACTORES QUE INFLUYEN

En este contexto, ha señalado que "la discriminación que sufren muchas mujeres en el medio rural tiene un impacto directo en su salud física, mental y social". A ello influyen factores como el aislamiento geográfico, la sobrecarga de cuidados, la dependencia económica, las dificultades de acceso a recursos y los estereotipos de género, los cuales incrementan la vulnerabilidad y condicionan la atención.

"La principal conclusión es que el lugar donde se vive y el género continúan siendo determinantes de la salud", ha subrayado Santa Gómez, quien, por ello, defiende "un abordaje integral con perspectiva de género" y destaca el papel de la Atención Primaria "por su cercanía, continuidad asistencial y capacidad para identificar necesidades que, en muchas ocasiones, permanecen ocultas".

No obstante, ha declarado que "la necesidad de incorporar la perspectiva de género, reconocer los determinantes sociales y adaptar la atención a las características de la población es común a cualquier centro de salud". "Desde la consulta de Atención Primaria, tenemos una oportunidad única para detectar desigualdades, escuchar activamente y actuar con una mirada integral", ha concluido.