El impacto de la lesión medular en la esperanza de vida: unos nueve años menos que la población general

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo ha revelado que sufrir una lesión medular reduce en más de nueve años la esperanza de vida de los españoles, especialmente de los hombres y a partir de los 65 años, y que se asocia a factores como la edad en el momento de la lesión, la localización cervical y la necesidad de ventilación mecánica.

El estudio, presentado en el 39 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), ha mostrado que, mientras que la esperanza de vida de la población general supera los 83,7 años, la de aquellas personas con una lesión medular es de 74,4 años; además, la supervivencia media en los mayores de 65 años entre que sufren la lesión y el fallecimiento es de 5,5 años.

"De los factores asociados que encontramos, el que más nos sorprendió fue la variable de la ventilación mecánica: comprobamos que los pacientes que tenían ventilación mecánica, como traqueotomía o sedaje permanente al alta, tenían menos esperanza de vida", ha explicado el coordinador del trabajo, el doctor Joint H. Guimbard.

Cabe destacar que el mecanismo de lesión más frecuente han sido las caídas, principalmente a nivel del suelo, que son responsables del 68 por ciento de las mismas; el nivel más afectado ha sido el cervical (69,2 por ciento); y el 39,3 por ciento de los pacientes han sufrido un traumatismo craneoencefálico.

Más de la mitad de los pacientes analizados (572 en total) ha requerido traqueotomía, y un 27,9 por ciento ha necesitado ventilación mecánica al recibir el alta. La mortalidad intrahospitalaria ha sido del 11,4 por ciento.

Los investigadores han señalado que el incremento de la esperanza de vida se ha traducido un mayor número de lesiones medulares traumáticas en los mayores de 65 años, lo que no solo afecta a su esperanza de vida, sino también a la calidad de la misma y a los costes familiares, económicos y sociales.

De hecho, el ministerio de Sanidad ha estimado que el 30 por ciento de los mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 80 años sufren una caída al menos una vez al año, algo que se podría prevenir mediante ejercicio, precaución y atención a los efectos de algunos medicamentos.

PREVENIR LAS CAÍDAS EN LOS MÁS MAYORES

Por todo ello, la GEER ha incidido en la importancia de realizar ejercicios para mejorar la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio, que es una "manera eficaz" de reducir el riesgo de caídas y de sufrir lesiones medulares.

Del mismo modo, los expertos de la organización han recomendado aumentar la seguridad en el hogar a través de una buena iluminación, prescindiendo de alfombras y teniendo cuidado con cualquier obstáculo de paso tales como cables, ventiladores de pie o estufas, que pueden dar lugar a tropiezos.

Asimismo, han aconsejado evitar el uso de escaleras, de taburetes con escalones; no usar calzado con suelas resbaladizas, tacones o tipo chancla; prescindir de abrillantadores o ceras que vuelvan resbaladizo el suelo; y sustituir las bañeras por placas de ducha.

En cuanto a los medicamentos, han advertido de que algunos tranquilizantes como pastillas para dormir, o la diabetes y la tensión arterial mal controladas, pueden provocar debilidad o mareos, incrementando el riesgo de caídas.

A pesar del riesgo de los más mayores, el mayor número de estas lesiones se producen en personas de entre 16 y 45 años, un segmento poblacional que acumula el 80 por ciento de las nuevas lesiones que se registran cada año.

Entre las principales causas de las lesiones medulares en los más jóvenes son los accidentes de tráfico; impactos por caídas desde altura en el hogar, en el trabajo, o en actividades recreativas; o por tumores, infecciones o enfermedades neurológicas degenerativas.

Los especialistas de la GEER han vinculado este tipo de lesiones en jóvenes a los meses de vacaciones, debido al mayor número de desplazamientos y accidentes de tráfico, actividades deportivas y los traumatismos en playas y piscinas, en muchos casos por "imprudencia".