La industria farmacéutica y las aseguradoras encabezan el uso de la IA en la sanidad privada

Archivo - Especialista apunta que la IA "no puede desplegar todo su potencial sin una base sólida de datos clínicos estructurados" - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria farmacéutica y las compañías aseguradoras lideran la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario privado español, según un nuevo informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

El objetivo del informe es ofrecer una radiografía del grado de madurez del sector en el uso de la inteligencia artificial y poner en valor los proyectos de innovación que las organizaciones están desarrollando con esta tecnología.

El documento se ha elaborado a partir de la participación de 45 organizaciones del sector salud. La muestra está compuesta por 15 grupos hospitalarios y redes asistenciales, 10 compañías aseguradoras, siete empresas tecnológicas, seis compañías de la industria farmacéutica, cuatro entidades del sector sociosanitario y tres organizaciones de la industria de servicios.

De este modo, la industria farmacéutica lidera el índice de madurez en el uso de la inteligencia artificial en el sector salud, con una puntuación de 74,6 sobre 100, seguida de las compañías aseguradoras, que alcanzan los 71,3 puntos. Ambas se sitúan por encima de la media global del sector (59,2).

Por su parte, la industria de tecnología (55,6), los grupos hospitalarios y redes asistenciales (53,0) y el ámbito sociosanitario (35,6) muestran niveles de desarrollo más moderados.

"Tenemos datos fragmentados de la implantación de la IA, no todo es perfecto, se trata de un proceso evolutivo y lento, pero hay voluntad de cambio, que eso es lo importante", ha señalado la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, durante la presentación del informe.

El documento presentado, denominado 'Nexo IA Start', constituye la primera fase de la iniciativa. A esta le seguirá 'Nexo IA Lab', una etapa orientada a la cocreación entre las organizaciones participantes, en la que se trasladarán el marco estratégico y los objetivos definidos en 'Nexo IA Start' a un espacio de trabajo práctico, colaborativo y compartido.

CASOS DE ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE LA IA

El trabajo también ha seleccionado diez casos de éxito con el objetivo de ejemplificar la adopción de la IA en el sector sanitario privado. Entre ellos destacan las soluciones de IA conversacional que automatizan la interacción con pacientes y profesionales, mejorando acceso, seguimiento y eficiencia asistencial.

Además, se han resaltado las plataformas de IA que integran y analizan grandes volúmenes de datos clínicos para habilitar medicina personalizada y decisiones más precisas. Así como las aplicaciones de IA que generan resúmenes automáticos y estructurados de información clínica o científica, reduciendo la carga documental.

El documento también señala los proyectos orientados a mejorar la experiencia de cliente y mediadores, automatizando interacciones y ofreciendo respuestas personalizadas en tiempo real. Además de los llamados escribas digitales, que surgen para reducir la carga administrativa de los profesionales sanitarios.

BARRERAS ESTRUCTURALES PARA ADOPTAR LA IA

El informe ha idenfiticado diversas barreras que están frenando una implantación más amplia de la inteligencia artificial en el sector. Entre ellas, destaca la disponibilidad, calidad y estandarización de los datos, señalada de forma recurrente como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de estas tecnologías.

Asimismo, las organizaciones participantes apuntan a la dificultad para medir el impacto real de las soluciones de IA, tanto desde el punto de vista económico como asistencial y operativo. La falta de métricas claras y comparables complica la evaluación de resultados y la justificación de nuevas inversiones.

El estudio también subraya el peso del marco regulatorio sanitario y de la propia normativa sobre inteligencia artificial, así como las exigencias en materia de privacidad, seguridad y responsabilidad. A ello se suma la resistencia al cambio y la escasa cultura de IA en algunas organizaciones, identificadas como barreras críticas para acelerar su adopción.

"EL PACIENTE NO ES PROPIETARIO DE LOS DATOS CLÍNICOS"

Por su parte, el director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética de IDIVA, Javier Cayón, ha abogado por derribar algunas de las barreras culturales que dificultan la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. En este contexto, ha subrayado que "el paciente no es propietario de los datos clínicos", sino titular de unos derechos vinculados a su confidencialidad y protección.

A su juicio, esto resulta esencial para facilitar la recopilación y el uso de los datos con fines asistenciales y de investigación, permitiendo avanzar hacia modelos más escalables. Asimismo, ha señalado que atribuir un propietario a cualquier elemento vinculado a una persona no resulta adecuada en el ámbito de los datos clínicos.

"Que creamos que esos son del paciente y estemos instalados en esta lógica en virtud de la cual el paciente nos tiene que dar el consentimiento, es lo que está empezando a arruinar las posibilidades de hacer inteligencia artificial", ha apuntado.