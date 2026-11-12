La inflamación desempeña un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis desde fases tempranas

Archivo - Aterosclerosis, ateroma, arteria obstruida - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / 7ACTIVESTUDIO - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) revela que la inflamación desempeña un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis desde sus fases más tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas o eventos cardiovasculares como el infarto o el ictus.

Publicada en 'European Heart Journal', la investigación demuestra que la inflamación sistémica contribuye de forma independiente al desarrollo de la enfermedad, más allá de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales como el colesterol elevado o la hipertensión.

Según explican los expertos, la aterosclerosis es un proceso silencioso que comienza décadas antes de manifestarse clínicamente. Aunque el colesterol LDL elevado y la hipertensión arterial son factores causales bien establecidos, el papel de la inflamación durante las primeras fases de la enfermedad no estaba definido.

Ahora, el nuevo estudio aporta evidencia de que la inflamación constituye un componente esencial del desarrollo de la aterosclerosis precoz y que su evaluación puede mejorar la identificación de aquellas personas con mayor riesgo cardiovascular.

El trabajo se ha realizado en el marco del estudio 'PESA' ('Progression of Early Subclinical Atherosclerosis'), una de las mayores cohortes internacionales para investigar las fases iniciales de la enfermedad cardiovascular. Durante seis años, se realizó un seguimiento de 3.471 hombres y mujeres de mediana edad sin enfermedad cardiovascular conocida mediante técnicas avanzadas de imagen vascular y el análisis de distintos biomarcadores de inflamación.

Durante este periodo se evaluó la evolución de la aterosclerosis mediante ecografía vascular tridimensional y tomografía computarizada coronaria, junto con el análisis de distintos marcadores de inflamación. Esta estrategia permitió comparar la contribución de la inflamación con la de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos.

CONTRIBUYE DE FORMA INDEPENDIENTE AL COLESTEROL Y PRESIÓN ARTERIAL

Los resultados muestran que la inflamación contribuye al desarrollo de la aterosclerosis de forma independiente al colesterol LDL y a la presión arterial, dos de los factores de riesgo más importantes de enfermedad cardiovascular. Además, el estudio identifica el recuento de leucocitos como el biomarcador inflamatorio que mejor refleja la presencia y progresión de la enfermedad aterosclerótica precoz.

La aterosclerosis comienza décadas antes de provocar un infarto o un ictus. Durante ese tiempo, las arterias van acumulando placas de grasa y células inflamatorias sin producir síntomas. Comprender qué mecanismos impulsan esta fase silenciosa resulta esencial para diseñar estrategias capaces de prevenir la enfermedad antes de que aparezcan sus manifestaciones clínicas.

"El papel de la inflamación en la aterosclerosis ha sido objeto de investigación muy extensa en décadas pasadas. Sin embargo, este trabajo demuestra de manera novedosa que es en las fases más tempranas del desarrollo de la aterosclerosis donde juega un papel evidente y totalmente independiente al efecto de otros factores asociados a ésta como el colesterol o la tensión arterial", ha explicado Valentín Fuster, director general del CNIC, presidente del Mount Sinai Fuster Heart Hospital, médico jefe del Mount Sinai Hospital de Nueva York (EEUU) y co-líder del estudio.

La investigación también pone de manifiesto que la incorporación de biomarcadores inflamatorios a la evaluación del riesgo cardiovascular podría complementar la información aportada por los factores tradicionales y contribuir a una prevención más personalizada.

"Durante seis años hemos monitorizado a miles de personas inicialmente sanas con técnicas avanzadas de imagen cardiovascular. Observamos que los marcadores de inflamación se asociaban con una mayor acumulación de placa en distintas arterias. Esto sugiere que la inflamación puede contribuir al desarrollo de la aterosclerosis desde sus primeras fases, junto con los lípidos y otros factores de riesgo cardiovascular", ha detallado Guiomar Mendieta, primera autora del trabajo y cardióloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Institut de Recerca Sant Pau (IR SANT PAU) y del CIBERCV, Barcelona.

Los investigadores observaron además que la inflamación no solo se asociaba con una mayor cantidad de placa aterosclerótica, sino también con una afectación más extensa de distintos territorios vasculares, incluyendo arterias carótidas, femorales y coronarias. Estos hallazgos refuerzan la idea de que la inflamación constituye un componente esencial del proceso aterosclerótico desde sus fases iniciales.

IDENTIFICAR A PERSONAS CON MÁS RIESGO ANTES DE QUE APAREZCAN SÍNTOMAS

Según los autores, los resultados tienen importantes implicaciones para la prevención cardiovascular. La combinación de biomarcadores inflamatorios con técnicas avanzadas de imagen podría facilitar una identificación más precisa de las personas con mayor riesgo antes de que aparezcan síntomas, permitiendo así diseñar estrategias preventivas más personalizadas e incluso seleccionar mejor a los candidatos para futuras terapias antiinflamatorias.

"El siguiente paso es determinar si estrategias que sean capaces de reducir la inflamación pueden contribuir a detener el proceso aterosclerosis. Los ensayos clínicos previos en este sentido han tenido resultados controvertidos, pero han sido testadas en un contexto de aterosclerosis mucho más avanzada. Es plausible que atajar la inflamación sea beneficioso en etapas más iniciales de la aterosclerosis y no tanto en avanzadas, aunque esto es algo que debemos testar en el futuro", ha destacado Borja Ibáñez, director científico del CNIC, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, jefe de grupo en el CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y el otro co-líder del trabajo.

Para Ibáñez, este trabajo supone otro paso más hacia una prevención cardiovascular de precisión basada en la integración de biomarcadores, imagen y factores de riesgo tradicionales.

Los investigadores concluyen que integrar biomarcadores inflamatorios con técnicas avanzadas de imagen cardiovascular puede contribuir a mejorar la estratificación del riesgo y facilitar el desarrollo de nuevas estrategias de prevención dirigidas a frenar la enfermedad antes de que aparezcan sus manifestaciones clínicas.