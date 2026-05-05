Hasta 12,8 millones de españoles tienen un seguro privado, unos 200.000 más en un año

Archivo - Enfermar, hospital, enfermo, médico - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SHIRONOSOV - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sector sanitario privado mantiene su tendencia al alza en España y alcanzó en 2025 los 12,8 millones de personas con un seguro de salud, lo que representa el 26 por ciento de la población y supone un crecimiento del 1,7 por ciento con respecto al año anterior, cuando había 12,6 millones de asegurados, es decir, el crecimiento ronda las 200.000 personas.

Así se desprende de la XVI edición del 'Observatorio del sector sanitario privado', que ha presentado este martes la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), en el que se expone una radiografía de la contribución de este ámbito al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se estima en entre el 30 y el 42 por ciento en el caso de la actividad hospitalaria.

La sanidad privada atendió en 2023 más de 35,7 millones de consultas, lo que representa el 29,9 por ciento del total, más del doble que las registradas en la primera edición de este informe (14%), así como más de 10,7 millones de Urgencias, el 32,3 por ciento del total y 12 puntos más que hace 16 años. En paralelo, realizó 2,28 millones de intervenciones quirúrgicas, el 42 por ciento del total.

En cuanto al gasto sanitario privado, el informe recoge que, en 2023, fue de 37.048 millones de euros, un aumento del 8,8 por ciento respecto al año anterior. Esta cuantía supone el 26,8 por ciento sobre el gasto sanitario total y representa el 2,47 por ciento del producto interior bruto (PIB).

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)