El 15% de trabajadores presenta alteraciones asociadas al riesgo de diabetes pese a tener niveles normales de glucosa

Archivo - Measuring blood sugar - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MAYA KRUCHENKOVA

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 15,9 por ciento de los trabajadores, casi uno de cada seis, presenta alteraciones asociadas al riesgo de diabetes a pesar de tener niveles de glucosa inferiores a 110 mg/dl, al tiempo que un 6,4 por ciento muestra esta alteración con cifras inferiores a 90 mg/dl, consideradas dentro de la normalidad, según desvela un estudio realizado por la Unidad Epidemiológica de Quirónprevención.

El trabajo, publicado en la revista de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), se basa en el análisis de 301.714 reconocimientos médicos laborales y destaca que los niveles normales de glucosa en sangre no siempre garantizan la ausencia de riesgo metabólico.

En este sentido, los autores han advertido que la resistencia a la insulina puede actuar como una señal temprana de riesgo metabólico años antes de que aparezcan alteraciones evidentes en la glucemia y se produzca un diagnóstico de diabetes.

A raíz de los resultados obtenidos, han destacado la importancia de incorporar la evaluación de la resistencia a la insulina en los reconocimientos médicos laborales para mejorar la detección precoz y el abordaje preventivo de la diabetes tipo 2. De esta forma, se podría actuar sobre los factores desencadenantes de la enfermedad antes de que aparezcan complicaciones asociadas a la misma.

Además de sus beneficios para la salud de los trabajadores, han señalado que esta estrategia preventiva podría contribuir a reducir el impacto económico de la diabetes, disminuyendo los costes sanitarios y las pérdidas de productividad asociadas a la enfermedad y sus complicaciones.