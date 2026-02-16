Hasta 177 organizaciones piden el acceso equitativo a un nuevo medicamento mensual para prevenir el VIH

Archivo - Píldoras multicolores dispersas del recipiente de plástico blanco para medicamento - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hasta 177 organizaciones y comunidades de todo el mundo se han unido para pedir que se garantice, desde el principio, el acceso global y equitativo a un nuevo medicamento en investigación, MK-8527, actualmente en ensayos clínicos de fase III, que si se confirman los ensayos, "y es seguro y eficaz", podría ampliar las opciones de profilaxis preexposición (PrEP) para prevenir el VIH, ya que se trata de un posible tratamiento oral que se tomaría una vez al mes.

MK-8527 es un posible medicamento de profilaxis preexposición (PrEP) para prevenir el VIH, que está desarrollando MSD -compañía conocida como Merck en Estados Unidos y Canadá--. A diferencia de las opciones más extendidas hasta ahora, se administraría por vía oral una vez al mes y se sumaría a otras alternativas más recientes de larga duración, como el lenacapavir, una opción inyectable que se administra aproximadamente cada seis meses. Si los ensayos clínicos confirman que MK-8527 es eficaz y seguro, podría ampliar las herramientas disponibles para la prevención y facilitar su uso continuado en distintos contextos.

Cada año, alrededor de 1,3 millones de personas adquieren el VIH en el mundo, y la mayoría vive en países de renta baja y media. Por ello, afirman que "el impacto real de cualquier innovación en la prevención dependerá de que esté disponible no solo en países con más recursos, sino también en aquellos donde la carga de la pandemia es mayor, incluidos muchos países de renta media que siguen registrando un gran número de casos y que con frecuencia quedan excluidos de las estrategias de acceso".

Ante esta situación instan a la farmacéutica a comprometerse desde ahora -durante la fase de desarrollo clínico y no después de la aprobación regulatoria- con una estrategia integral de acceso; así le solicita que "se comprometa públicamente con un registro amplio y acelerado de MK-8527 a nivel mundial en todos los países de renta baja y media (PRBM)".

Además, de que se "comprometa desde el inicio con una política de precios justa y transparente", y defienden un precio de lanzamiento inferior a 40 dólares (34 euros) por persona y año, ya que "permitiría a los programas planificar la ampliación de la cobertura, en lugar de verse obligados a racionar".

Las organizaciones, entre las que se encuentra Salud por Derecho y Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM), piden también establecer licencias favorables al acceso, no exclusivas, que incluyan a todos los PRBM. "Estas licencias deberían cerrarse y anunciarse antes de la presentación del expediente regulatorio ante la FDA de Estados Unidos", afirman.

Asimismo, abstenerse de registrar o hacer valer patentes secundarias que retrasen la entrada de genéricos; apoyar la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la capacidad de fabricación e integrar la planificación del acceso a lo largo de todo el proceso de I+D. "Los patrones de adopción lenta y de acceso inequitativo que han caracterizado innovaciones preventivas anteriores no son inevitables: son el resultado de decisiones concretas tomadas por desarrolladores de productos, responsables políticos y financiadores. Merck (MSD) puede optar por un camino distinto", advierten en su carta.