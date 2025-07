El 33% de los españoles puede estar utilizando lentes no adecuadas en sus gafas de sol, según un estudio

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 33% de los españoles podría estar utilizando lentes no adecuadas en sus gafas de sol, según el 'Estudio de la Visión en España 2025', realizado por Clínica Baviera, que afirma que esta realidad puede derivar en distintas problemas oculares.

En este sentido, la oftalmóloga de Clínica Baviera, Clara Martín, señala que usar gafas homologadas, con filtros adecuados contra los rayos UV y adquirirlas en establecimientos de confianza, "no es solo una cuestión estética, es clave para prevenir daños oculares que pueden aparecer con el tiempo, como cataratas o lesiones en la córnea".

Asimismo, dentro del 33% que podría no usar lentes adecuadas, el 22% confirma que no son adecuadas y un 11% no está seguro. Sin embargo, el uso de las gafas de sol asciende hasta un 80% de la población, donde un 42% las usa siempre y un 38% en determinadas épocas de año o circunstancias. De este grupo que afirma utilizarlas en determinadas ocasiones, el 52% las utiliza en los meses de invierno y verano, el 36% cuando va a la piscina y 12% cuando va a la nieve.

Ante esta realidad, la experta afirma que los ojos necesitan protección durante todo el año, pero es cierto que las largas horas de exposición al sol de esta temporada, necesitan de una mayor responsabilidad y un mejor cuidado de los ojos.

Según los expertos de Clínica Baviera, existen muchos problemas y enfermedades oculares que están muy relacionados con la exposición directa y sin protección a la luz solar.

Entre ellos destacan las cataratas, que se producen cuando el cristalino se vuelve opaco y hace que el paciente comience a ver borroso; la fotoqueratitis, que es el equivalente a las quemaduras solares de la piel, pero en los ojos; el cáncer de párpado, que, como cualquier tejido dérmico, puede verse afectada por problemas como los melanomas; la DMAE, que es un problema vinculado a la edad del paciente; o el Nevus oculares, que son concentraciones de melanocitos que pueden aparecer en el iris o en la esclerótica.