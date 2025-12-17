El 43,5% de españoles considera que las listas de espera sanitarias han empeorado en el último año

Archivo - Quirófano, anestesia, operación, intervención quirúrgica. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MONKEYBUSINESSIMAGES

MADRID, 17 Dic.

El 43,5 por ciento de la población española considera que el problema de las listas de espera sanitarias ha empeorado en el último año, mientras que un 41,6 por ciento señala que sigue igual y solo un 7,4 por ciento apunta que ha mejorado, según recoge la tercera oleada del Barómetro Sanitario, publicado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los datos de la encuesta, que se basa en 2.427 entrevistas realizadas en noviembre, contrastan con los de hace un año, cuando el 37,9 por ciento consideraba que las listas de espera habían empeorado, el 46,4 por ciento indicaba que seguían igual y un 7,2 por ciento decía que habían mejorado.

Además, el barómetro pregunta por la opinión de los españoles sobre el grado de comunicación y coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales, que ha mejorado con respecto al año pasado. Así, un 46,9 por ciento de ciudadanos refiere que la coordinación y comunicación es "muy buena" o "buena", frente al 43,3 por ciento de 2024.

Entre las valoraciones más negativas, el 18,9 por ciento apunta que la coordinación entre sanitarios es "mala" o "muy mala", cuando el año pasado tenía esta opinión el 20,5 por ciento. El 31,3 por ciento indica que es "regular", en comparación con el 33,5 por ciento de hace un año.

Por otra parte, el 31 por ciento de la población informa de que cuenta con un seguro médico privado, bien contratado de manera individual o por la empresa. Este porcentaje ha sufrido una ligera reducción respecto al año pasado (32,6%). Aun así, el 65,6 por ciento de estas personas asegura que, en caso de padecer un problema de salud grave, recibiría una mejor atención en la sanidad pública.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Este año, como novedad, la encuesta recoge información detallada sobre la realización de pruebas diagnósticas por un problema nuevo de salud. En concreto, plantea que el 16,5 por ciento de la población se ha sometido a un TAC o escáner en los últimos 12 meses; el 20 por ciento, a una ecografía; el 15,3 por ciento, a una resonancia; y el 5,1 por ciento, a una colonoscopia.

En cuanto al tiempo de espera medio desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron, en esta tercera oleada las colonoscopias siguen siendo las que más demora presentan, con 109,8 días, pero supone un descenso en comparación con los 158 días recogidos en la segunda oleada del barómetro de este año, con datos de entrevistas realizadas el pasado julio.

Después de las colonoscopias, las resonancias acumulan una espera media de 72 días, por lo que también ha disminuido frente a los 73 días de la segunda oleada; y las ecografías tienen una espera de 66,3 días, en comparación con los 67 de hace unos meses. Por el contrario, la espera para TAC o escáner ha sufrido un incremento, desde los 60 días de media que recogía la segunda oleada hasta los 64,3 de esta.

Respecto a la rapidez de acceso, el 52,7 por ciento de TAC o escáner, el 55,5 por ciento de ecografías, 50,7 por ciento de resonancias y el 39,4 por ciento de colonoscopias se realizaron en menos de un mes desde su indicación.