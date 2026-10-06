El 60% de la radiación solar se recibe fuera del verano, pero 1 de cada 4 adultos no se protege del sol en estos meses - AECC

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) apunta que el 60% de la radiación solar se recibe fuera de los meses de verano, pero casi un 22% de los adultos no toma ninguna medida de protección durante ese periodo.

Se trata de uno de los resultados del informe 'Exposición solar, fotoprotección y transmisión de creencias en el entorno familiar', un análisis sobre los hábitos de exposición y protección solar fuera de la época estival en familias con menores de 15 años que la AECC ha presentado este martes en la última parada de la campaña Objetivo Cero Melanoma 2026, celebrada en Mallorca.

El estudio llega en un momento "especialmente relevante", ya que la incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años en España, superando los 15.000 casos en el 2024 según datos del Globocan.

Entre el 80% y el 95% de estos casos están directamente causados por la radiación ultravioleta, lo que convierte la prevención en una herramienta fundamental.

El análisis, elaborado con una muestra de 3.048 entrevistas a padres y madres de toda España, pone además el foco en los menores, pues los niños de menos de 15 años se exponen más al sol que sus padres, especialmente en entornos cotidianos que no se perciben como de riesgo.

El 73,5% de los niños se expone al sol en parques y zonas de juego, y el 64,1% en centros educativos, durante recreos, entradas, salidas y excursiones escolares.

La doctora en Epidemiología y Salud Pública y responsable de Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer, Karen Ramírez, ha subrayado la necesidad de desestacionalizar los hábitos de protección solar y ha apuntado que "la mayor parte de la exposición solar ocurre en situaciones cotidianas que pasan completamente desapercibidas".

"El daño se acumula a lo largo de toda la vida y cobra especial relevancia en la infancia, por lo que la prevención tiene que estar integrada en la rutina familiar y escolar durante todo el año", ha añadido.

El estudio también revela una brecha crítica entre la protección que los adultos aplican a sus hijos y la que se aplican a sí mismos. Si bien el 77,8% de los padres y madres adopta alguna medida de protección solar fuera del verano, el 22,2% no lo hace, y la principal razón es que consideran que no es necesario (45%).

A esto se suma que el 62,4% de los encuestados sigue considerando el bronceado algo deseable, y que uno de cada tres cree que tener color es señal de salud, "una percepción que sigue siendo una barrera fundamental para la adopción de hábitos preventivos".

La doctora Lucía Galán ha incidido en la vulnerabilidad de los más pequeños y ha destacado que la exposición del recreo, del parque, del colegio también cuenta y se acumula. "La piel de los niños es especialmente vulnerable y los hábitos que se adquieren en la infancia son los que perduran", ha insistido.

A lo largo de todo el tour, que ha tenido parada en Madrid, Málaga y Santander, casi 2.000 personas han sido atendidas por más de 20 dermatólogos que han participado en las distintas jornadas.