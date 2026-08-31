Hasta el 70% de los alimentos ofertados en máquinas vending en Urgencias pueden considerarse poco saludables

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MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las máquinas expendedoras de alimentos de los hospitales españoles ofrecen mayoritariamente productos de baja calidad nutricional, entre el 60 y el 70 por ciento de los alimentos no son saludables, según revela un análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 171 máquinas de vending en las salas de urgencia de 52 hospitales.

"Un resultado muy preocupante tratándose de espacios destinados a la protección de la salud y que reciben cada día a miles de pacientes y acompañantes que, en muchos casos, dependen de esta oferta durante las largas esperas", advierte la organización.

OCU critica que las golosinas, las chocolatinas, la bollería industrial, los apetitivos salados o los refrescos dominen la oferta, mientras que los productos frescos y más recomendables desde el punto de vista nutricional apenas tengan presencia las frutas, ensaladas, yogures o frutos secos naturales, que apenas suman entre el 10 y el 15% de la oferta y, en algunos casos, no alcanzan ni el 2%.

"Y el resto de la oferta, que reúne entre un 20 y el 25% de los productos, son opciones menos saludables, como sándwiches, zumos y bebidas lácteas azucaradas", añade.

Asimismo, el análisis también pone de manifiesto importantes carencias en el acceso al agua potable, ya que solo 9 de los 52 hospitales visitados disponían de fuentes de agua accesibles en las zonas analizadas. "Esta circunstancia obliga a los usuarios a recurrir al agua embotellada o bien a refrescos azucarados o edulcorados, incrementando el gasto económico y el impacto ambiental asociado al consumo de envases de un solo uso", advierte la OCU.

Un "problema adicional" es que los precios no favorecen las elecciones más saludables, ya que en el 44 por ciento de las máquinas mixtas revisadas, el producto más barato era una opción poco recomendable desde el punto de vista nutricional, como la bollería o los 'snacks' salados, con precios que oscilan entre 0,35 y 1,50 euros. Por el contrario, los alimentos frescos, como un poco de fruta partida o una pequeña ensalada envasada cuestan entre 1,50 y 2,50 euros.

En cuanto a las bebidas, una botella de agua cuesta de media 0,95 euros, compitiendo con una amplia oferta de refrescos y cafés refrigerados listos para tomar cuyo consumo frecuente no se considera aconsejable.

LA OCU PIDE CELERIDAD A CONSUMO

OCU urge al Ministerio de Consumo la presentación del decreto que prioriza la oferta de alimentos saludables y el acceso a fuentes de agua potable en centros de salud, residencias, bibliotecas o centros deportivos y otros establecimientos de titularidad pública o concesionados.

El borrador de la norma establece que al menos el 80 por ciento de los productos disponibles en las máquinas expendedoras deberán ser saludables. Los alimentos menos saludables, por su parte, podrán mantenerse en la oferta, pero tendrán que ocupar posiciones menos visibles. Es más, la futura regulación también pretende impulsar el acceso al agua potable mediante la instalación de fuentes, así como fomentar que las bebidas calientes se sirvan sin azúcar por defecto.

Para OCU, la puesta en marcha de estas medidas representa "una oportunidad" para avanzar hacia entornos alimentarios más saludables, sostenibles y coherentes con los objetivos de salud pública. "Los hospitales no solo prestan asistencia sanitaria, sino que también deben contribuir activamente a prevenir enfermedades y facilitar hábitos de vida saludables, especialmente entre las personas vulnerables", concluye.