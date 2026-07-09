Archivo - Una doctora y un doctor. - BYRYO/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de los médicos de la sanidad privada que prestan asistencia a mutualistas afirma no haber recibido ninguna mejora de sus honorarios tras la renovación del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que supuso un aumento del 41,2 por ciento en la prima del Gobierno a las aseguradoras sanitarias.

Así se desprende de una encuesta realizada a más de 1.200 profesionales que atienden a mutualistas, impulsada por el Foro Nacional de Médicos en Ejercicio privado (FONMEP) de la Organización Médica Colegial (OMC), que han denunciado la "profunda brecha" entre los recursos públicos destinados al sistema y las condiciones de los médicos.

Algunas entidades informaron de que aumentarían los honorarios hasta un 12 por ciento en determinados actos médicos, o un siete por ciento en otros casos. Sin embargo, entre el "reducido" grupo que ha percibido algún incremento, la encuesta muestra que para uno de cada tres, aproximadamente, la subida ha sido de apenas entre un uno y un tres por ciento.

Este estudio evidencia que se trata de un problema acumulado, pues el 74 por ciento de los médicos asevera que sus honorarios no han experimentado incrementos en los últimos años, ni siquiera para compensar el aumento del índice de precios al consumidor (IPC). Desde la OMC y el FONMEP han apuntado que esta situación afecta en especial a profesionales autónomos y a especialidades con elevados costes de estructura, actualización tecnológica y responsabilidad clínica.

Estas entidades han subrayado que la cuestión va más allá de la retribución de los profesionales y puede impactar en la atención que ofrece la red de Muface, ya que "cuando los honorarios no cubren de forma adecuada el tiempo clínico, los costes profesionales y la responsabilidad clínica, aumenta el riesgo de que los médicos limiten su actividad dentro de los cuadros concertados o abandonen progresivamente el modelo".

TRANSPARENCIA Y CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

En este contexto, los facultativos han demandado que se refuerce la transparencia sobre el impacto de la financiación pública en el conjunto de la cadena asistencial. Así, han pedido que se garantice que los recursos destinados al concierto contribuyen de forma fiable a mantener la calidad, accesibilidad y continuidad de la atención sanitaria.

Además, han instado a avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras. A este respecto, nueve de cada 10 encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden ejercer un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes.

La OMC y el FONMEP han señalado que la finalidad de cualquier financiación pública vinculada a un servicio sanitario concertado debe asegurar una atención de calidad para los pacientes. Por ello, han insistido en que el modelo debe ser sostenible para todos los actores que lo hacen posible, tanto mutualistas y profesionales como entidades aseguradoras y Administración.