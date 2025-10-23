El 82% de las compañías farmacéuticas en España cuenta con estrategias de economía circular, según Farmaindustria

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha presentado este jueves la segunda edición del informe 'Sostenibilidad en cifras: impacto social y medioambiental de la industria farmacéutica', que refleja que el 82 por ciento de las compañías farmacéuticas en España cuenta con estrategias de economía circular.

El informe plasma los avances de la industria en la protección medioambiental, el desarrollo social y acciones de buen gobierno y transparencia (criterios ESG). En esta edición se ha llevado a cabo una encuesta entre sus asociados para analizar su desempeño medioambiental. El estudio realizado ha contado con la participación de 55 laboratorios, que representan el 60 por ciento de la cuota de mercado y ventas nacionales.

Así, el 82 por ciento cuenta con estrategias de economía circular y el 62 por ciento calcula, directa o indirectamente, su huella de carbono. Además, los resultados reflejan que el 57 por ciento tiene objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia y el 80 por ciento ha firmado compromisos de cero emisiones o emisiones neutras.

Por último, el 80 por ciento de la energía consumida es de origen renovable y se han ahorrado 1.700 toneladas de materiales de envasado al año gracias al ecodiseño.

"Estos datos demuestran que existe un compromiso firme de la industria para avanzar en el medioambiente", ha señalado durante la presentación la directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Ana Bosch.

Al hilo, el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha hecho un llamamiento para que en los temas medioambientales, a nivel legislativo europeo, se refleje la especificidad del medicamento y de la industria.

"Que se apliquen siempre los principios básicos de proporcionalidad, de equidad y ese principio del caso, por ejemplo, de la contaminación, del que contamina paga, que a veces han quedado un poquito olvidados en algunas de las iniciativas que se han lanzado a nivel europeo, como en la directiva de las aguas regionales urbanas", ha indicado.

Por su parte, el director del Observatorio de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad, Héctor Tejero, ha destacado que el objetivo del Ministerio es que España se convierta en un país puntero en materia de sostenibilidad.

"Estamos comprobando como el sistema farmacéutico español está dando pasos adelante y el Ministerio de Sanidad quiere acompañarle en este sentido", ha manifestado Tejero.

IMPACTO SOCIAL

Respeto al impacto social, el informe resalta que la industria farmacéutica contribuye al bienestar social no solo a través de los tratamientos que desarrolla, sino también como motor de empleo, inclusión y progreso económico.

"En España, las compañías farmacéuticas sustentan más de 270.000 empleos, de los que más de 56.000 son directos. Lo que refleja su papel como uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo cualificado y estable. Destacan por su compromiso con la igualdad: el 56 por ciento de la plantillas son mujeres, que ocupan más del 45 por ciento de los puestos directivos", ha manifestado el codirector de Operaciones de Life Sciences en Europa de McKinsey & Company, Álvaro Carpintero.

Asimismo, el sector invirtió en 2023 1.438 millones de euros anuales en I+D, de los cuales 600 millones fueron para proyectos de investigación en colaboración con universidades, hospitales y centros tecnológicos. Además, en 2024, se autorizaron más de 930 ensayos clínicos.

CASOS CONCRETOS

Durante la jornada han participado varias compañías para explicar sus estrategias de sostenibilidad. De este modo, el vicepresidente y director de Relaciones Institucionales y Comunicación de GSK, Guillermo de Juan, ha asegurado que "la sostenibilidad forma parte de una manera clara y rotunda de todas las compañías".

"Nosotros no concebimos la fabricación e investigación de un medicamento o vacuna sin el elemento de sostenibilidad", ha recalcado De Juan, quien ha añadido que "no hay marcha atrás".

Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos de Lilly España, Teresa Millán, ha indicado que la sostenibilidad es "esencial" para la compañía y ha puesto como ejemplo que en sus investigaciones están intentado cambiar algunos de los disolventes que emplean por otros menos contaminantes.

"También estamos trabajando en el ecodiseño de nuestros autoinyectores, ya que tienen un gran consumo de plástico. Es muy complejo reciclar ese tipo de materiales, por lo que hemos llegado a la conclusión de que debemos modificar el diseño", ha expuesto Millán.

Por último, el presidente del Grupo Farmasierra, Tomás Olleros, ha subrayado el gran valor que tiene invertir en "innovación y conocimiento". "Pero la innovación debe ser responsable con el medio ambiente", ha agregado.

Tras ello, Olleros ha asegurado que las inversiones tienen que considerar el impacto ambiental, por lo que ha apostado por aprovechar materiales e intentar contaminar menos.