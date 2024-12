El 87% de la población puede ir andando a su centro de salud y el 92% no necesita transporte para ir a una farmacia

La farmacia es el servicio público más utilizado y mejor valorado

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 87,2 por ciento de la población puede ir caminando desde su casa al centro de salud y hasta el 92,5 por ciento puede a la farmacia andado, pero además podrían usar el transporte público de ser necesario, en el 76 por ciento de los casos para acudir al médico y en el 75,7 por ciento para la farmacia.

Estos datos se desprenden de la encuesta de noviembre 'Actitudes hacia el Estado de bienestar (II)', publicada este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas, realizada en base a 3.858 entrevistas recogidas del 20 al 28 de noviembre de 2024.

Menos de un 1 por ciento de los encuestados ha afirmado no contar con un centro de salud y una farmacia en su población. Mientras que el 22,3 por ciento solo puede acudir a su centro de salud en transporte privado, una cifra cercana a aquellos que deben de utilizar el transporte privado para acudir a una farmacia (21,8%).

Por otro lado, se observa que la farmacia es el servicio público mejor valorado, con un 8,2 de media, y más utilizado ya que solo un 1,1 por ciento afirma no acudir nunca a la farmacia. El 30 por ciento considera que su funcionamiento merece la máxima puntuación, un '10', y por encima del aprobado destaca la asistencia el 95,8 por ciento.

Mientras los centros de salud rozan el notable con un 6,5 de media, en la valoración. En este caso, un 2,5 por ciento afirma que no acude al centro sanitario, y hasta el 15 por ciento valora con un '10' el funcionamiento de este servicio público. No obstante, el 77,6 por ciento valora positivamente el funcionamiento frente al 22 por ciento que no aprueba su funcionamiento, de hecho un 5,3 le da de nota un '1'.

Finalmente, un 61,5 por ciento cree que en España la protección de la salud está garantizada para todas las personas, mientras que el 33,9 por ciento piensa que solo para algunas y el 3,3 considera que no están garantizada para nadie.