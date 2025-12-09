Hasta un 90% de médicos secunda la primera jornada de huelga nacional contra el Estatuto Marco, según CESM

Varias personas durante una manifestación, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viern - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su satisfacción por cómo se ha desarrollando esta primera jornada de huelga nacional contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, un paro que asegura que ha sido secundado por entre el 85 y el 90 por ciento de los médicos y facultativos que estaban llamados a esta huelga de cuatro jornadas consecutivas.

Estas cifras suponen, según CESM, un seguimiento global "muy alto" pese a los servicios mínimos "abusivos" que se han impuesto en la mayoría de las comunidades autónomas. "Unas medidas que han sido denunciadas por los sindicatos autonómicos incluso por vía judicial, ya que han aumentado considerablemente los decretados para las dos jornadas anteriores de huelga del 13 de junio y el 3 de octubre y en muchos casos suponen contar con muchos más efectivos de los que habría en un día festivo", explica.

Pese a esta circunstancia, la participación ha sido en torno al 80 por ciento en el ámbito hospitalario, donde se ha paralizado toda actividad quirúrgica no urgente y se han reprogramado consultas y pruebas diagnósticas, mientras que en Atención Primaria ha superado el 60 por ciento, debido en parte a la presión asistencial por el pico de gripe y por los servicios mínimos abusivos decretados.

El sindicato destaca la implicación de servicios como el de Anestesia, alcanzando en algunos puntos el 100% de seguimiento, y de los MIR y estudiantes de Medicina, movilizados desde el principio con las reivindicaciones del colectivo.

La Confederación defiende que estos datos de seguimiento han sido "maquillados sistemáticamente" por las consejerías, ya que han contabilizado como no huelguistas a médicos que están de mínimos, de vacaciones, de baja o de libranza tras la guardia para "generar una imagen distorsionada de la realidad".

"Confirman una participación masiva y, por tanto, que los facultativos están dispuestos a sostener un conflicto de largo recorrido si el ministerio no ofrece una respuesta inmediata y efectiva a las reivindicaciones planteadas", señalan desde CESM.

Además, explican que los médicos siempre han estado a la altura de su responsabilidad, tal y como demostraron durante la pandemia de COVID19, y que pese a las molestias que pueda llegar a ocasionar, quieren aclarar que la huelga tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales del médico y la calidad de la atención a los pacientes, motivo por el que solicitan el apoyo y la comprensión de la población.

CESM insiste en que toda la profesión está exigiendo una norma que plasme una mejora notable de sus condiciones laborales y que repercuta a su vez en la calidad asistencial que se preste a la población, y anima a los profesionales a participar en las próximas tres jornadas de paro, así como en las diversas concentraciones que tendrán lugar en todas las comunidades autónomas para mostrar el rechazo al borrador ministerial y la necesidad de que se atiendan sus reivindicaciones.