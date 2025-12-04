La actividad física emerge como una herramienta "clave" en prevención, tratamiento y abordaje de enfermedades - FUNDACIÓN INSTITUTO ROCHE

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de octubre Alejandro Lucía ha manifestado que la actividad física está emergiendo como una herramienta "clave" en el marco de la Medicina Personalizada de Precisión, con "potencial" de transformar la prevención, el tratamiento y el abordaje de las enfermedades.

Así se ha pronunciado durante la jornada 'Anticipando la Medicina del Futuro', organizada por la Fundación Instituto Roche, en la que también ha abordado el papel del deporte a la hora de reducir "significativamente" el riesgo de desarrollar patologías como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, así como demencias y ciertos tipos de cáncer.

El profesor Lucía, también catedrático de Fisiología del Ejercicio e Investigador Sénior de la Facultad de Medicina, Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid, ha apuntado que la actividad física se asocia con un riesgo de entre un 10 y un 20 por ciento menor de desarrollar cáncer en adultos.

Dichos beneficios se extienden a otras patologías como las de carácter cardiovascular, en las que "la práctica de ejercicio puede disminuir el riesgo de infarto agudo de miocardio entre un 26 y un 38 por ciento".

Con el fin de evaluar la respuesta individual a la actividad física, el especialista ha recordado que se han identificado una serie de variantes genéticas clave, que además se han descrito múltiples mecanismos moleculares, epigenéticos y fisiológicos que pueden ser modulados por su práctica regular.

"Es posible ajustar las recomendaciones de actividad física según el perfil metabólico individual, maximizando sus beneficios terapéuticos y preventivos", ha añadido, tras lo que ha detallado que la variabilidad genética desempeña un papel fundamental en la manera en que cada individuo responde a la actividad física.

De hecho, ha estimado que entre un 20 y un 50 por ciento de la variabilidad en la capacidad física y en la posibilidad de mejorarla con la actividad física se debe a la carga genética de cada persona.

LA PSIQUIATRÍA DE PRECISIÓN

En la jornada también ha intervenido el jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España y de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, el doctor Celso Arango, quien ha sostenido que es posible abordar los problemas de salud y los trastornos mentales desde la Psiquiatría de Precisión.

Tras ello, ha explicado que se trata de una disciplina en la que se consideran factores genéticos, epigenéticos, neurobiológicos, sociales y ambientales, "mejorando la predicción y prevención de riesgos, aumentando la precisión diagnóstica y adaptando los tratamientos al perfil individual de cada persona".

Arango ha expuesto que en la actualidad se pueden identificar factores biológicos y etiológicos en trastornos mentales graves como la esquizofrenia, el autismo o el trastorno bipolar, "donde la heredabilidad es incluso mayor que en patologías como el cáncer de mama o el infarto de miocardio".

El especialista ha subrayado que, mediante la identificación de factores de riesgo genético-ambientales y de resiliencia, es posible determinar quién se beneficiará de una intervención temprana o de medidas preventivas.

La adopción de un enfoque transdiagnóstico representa "uno de los grandes hitos logrados" a partir de la aplicación de la Medicina Personalizada de Precisión en el campo de la salud mental, pues se trata de una aproximación que aborda los trastornos mentales a partir de los procesos y mecanismos comunes que los sustentan, como la desregulación emocional, la impulsividad o los déficits cognitivos, entre otros, en lugar de analizarlos como entidades clínicas aisladas, lo que favorece la identificación de patrones neurobiológicos y conductuales comunes en distintos trastornos.

Al finalizar su intervención, ha destacado que la farmacogenómica permite identificar perfiles genéticos asociados a una mayor o menor eficacia terapéutica, así como la irrupción de nuevas terapias complementarias al tratamiento farmacológico o como a la psicoterapia tradicional.

LA MEDICINA PERSONALIZADA CONTRIBUYE A UN CAMBIO DE PARADIGMA

Por otro lado, la investigadora titular del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y coordinadora del Área 2 (Microbiología, Inmunidad e Infección) del Instituto de Investigación Biomédica Ramón y Cajal (IRYCIS) de Madrid, y miembro del CIBERINFEC, la doctora María Teresa Coque González, ha resaltado que la Medicina Personalizada de Precisión está contribuyendo a un cambio de paradigma en las estrategias antimicrobianas.

Esta situación se debe a la disponibilidad de nuevas tecnologías, como el conocimiento generado a partir de las ciencias ómicas, la ciencia de datos, aprendizaje automático, la Anteligencia Artificial (IA) y otros avances en nanomedicina, edición génica, bioimpresión, y manipulación de microorganismos.

Todo ello cobra especial relevancia en un contexto de creciente amenaza de las enfermedades infecciosas, responsables de la muerte de más de 17 millones de muertes anuales en todo el mundo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifra que se mantiene en ascenso debido a los patógenos emergentes y reemergentes y, especialmente, al incremento de las resistencias antimicrobianas.

En ese sentido, ha apuntado que resulta esencial definir estrategias antimicrobianas, "incluyendo la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el abordaje de las resistencias a antimicrobianos, con el objetivo mejorar los resultados clínicos de los pacientes".

Detrás del aumento de las resistencias antimicrobianas se encuentra el uso inadecuado de antibióticos ha sido uno de los principales factores responsables del aumento de las resistencias antimicrobianas, reduciendo progresivamente la eficacia de los tratamientos disponibles y convirtiéndose en una amenaza global para la salud pública.

"La Medicina Personalizada de Precisión también abre nuevas oportunidades en el desarrollo de alternativas no-antibióticas frente a agentes infecciosos resistentes, avanzando hacia estrategias más eficaces y sostenibles frente a situación con implicación a nivel global", ha expresado la doctora Coque.

Entre sus posibilidades más destacadas se encuentra la fagoterapia, basada en el empleo de virus bacteriófagos o fagos, para tratar infecciones resistentes a los antibióticos, el trasplante fecal de microbiota, la edición génica, la inmunoterapia o las estrategias combinadas.

Una de las principales estrategias que se están desarrollando son las sinergias fago-antibiótico, que consisten en la aplicación de terapias combinadas entre bacteriófagos y antibióticos.

"Los antibióticos pueden aumentar la replicación de fagos, mejorando la eficacia antimicrobiana general, y reduciendo así las dosis necesarias y la probabilidad de aparición de nuevas resistencias", ha concluido.