Infosalus.- AEAL y Gilead amplían el programa de apoyo a pacientes vulnerables 'A tu lado'

Imagen de la ampliación del programa. - MANU VEGA

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) y Gilead Sciences han renovado y actualizado su colaboración en el programa de apoyo a pacientes 'A tu lado', dirigido a pacientes candidatos a recibir terapias CAR-T y que requieren de ayuda para garantizar su acceso y acompañamiento durante el proceso asistencial.

La iniciativa busca eliminar barreras sociales, económicas y emocionales que impidan a los pacientes recibir un tratamiento que puede cambiar su vida. Desde su inicio, 'A tu lado' ha facilitado que más de 180 pacientes en situación de vulnerabilidad social o económica hayan podido acceder a las terapias CAR-T, gracias al soporte logístico, acompañamiento hospitalario y apoyo psicológico para el paciente y sus familiares.

En esta nueva edición, el programa se actualiza para ofrecer una atención más personalizada a las circunstancias de cada paciente. Ahora se estructura en dos modalidades complementarias, 'A tu lado viaja' y 'A tu lado acompaña', que permiten asegurar que ningún paciente tenga que renunciar a su tratamiento.

"A través del programa 'A tu lado' ayudamos a que los pacientes que necesitan tratamientos innovadores como los CAR-T puedan acceder a ellos, sin que el lugar donde viven o su situación personal sean una limitación. Para conseguir esto la colaboración con AEAL ha sido clave, tanto en la implementación del programa como en su continua evolución, buscando siempre dar la mejor respuesta a las necesidades cambiantes de los pacientes", ha declarado María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España y Portugal.

"La renovación y ampliación del convenio AEAL 'A tu lado' confirma que la colaboración entre las organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica puede traducirse en resultados muy concretos. En estos seis años, 186 personas que, por sus circunstancias sociales y económicas, estaban dispuestas a renunciar al tratamiento con CAR-T han podido acceder a él y sentirse acompañadas durante todo el proceso", ha declarado Begoña Barragán, presidenta de AEAL.

Según informan, el programa se fortalece con una estructura más flexible y adaptada a las necesidades individuales de los pacientes. La modalidad 'A tu lado viaja' asegura que quienes residen a más de 90 minutos del centro de referencia puedan recibir el tratamiento con CAR-T sin barreras logísticas, cubriendo desplazamientos y alojamiento para el paciente y un acompañante.

Por su parte, 'A tu lado acompaña' se dirige a pacientes que, aun no cumpliendo el criterio de distancia, presentan situaciones de especial vulnerabilidad social, familiar o económica, o se encuentran en una marcada situación de soledad. Estos pacientes requieren un apoyo a lo largo del proceso asistencial, que puede incluir acompañamiento, traslados puntuales y soporte psicológico.

Así, apuntan que cada caso se valora de manera individualizada para asignar los recursos de forma eficiente y equitativa, garantizando que ninguna decisión sobre el acceso al tratamiento se vea condicionada por factores externos.