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MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado este viernes su nueva campaña 'Mientras tanto...', que refleja a través de historias reales de pacientes cómo la vida sigue para ellos mientras se enfrentan al diagnóstico y al tratamiento, con lo que busca defender la importancia de ofrecer una atención más humana, que no solo cure, sino que también cuide, escuche y llegue a todos.

"En España, más de dos millones de personas tienen cáncer. Mientras tanto, la enfermedad es solo una parte de su historia", comienza el videospot de la campaña, que acompaña a Natalia, Juan y Judith en su día a día para mostrar sus necesidades y momentos vitales, más allá del ámbito sanitario, en los que también requieren apoyo.

La directora general de la AECC y su Fundación, Isabel Orbe, ha enfatizado que el cáncer no solo se vive en los hospitales, sino que se vive de una forma integral, en casa, en el trabajo, con la familia o con los amigos. "Y como cada vez se vive más en casa, tenemos que hablar más del impacto fuera del ámbito sociosanitario", ha afirmado en rueda de prensa.

Orbe ha reconocido que "hablar del cáncer no es sexy", pero ha subrayado que "hay que hablar" de él. "No podemos pensar que solo hay que hablar de qué bonito es todo lo que sucede fuera", ha continuado para insistir en que "si seguimos ocultando la realidad del cáncer, como sociedad y como entidad nos estaremos equivocando".

La nueva campaña de la asociación se basa en el modelo de atención integral centrado en la humanización que la AECC presentó el pasado 4 de febrero, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, y que tiene como objetivo situar a la persona con cáncer "por encima de todo". Para ello, cuenta con cuatro ejes, que están enfocados en abordar el tratamiento de forma holística, reforzar la autonomía del paciente, promover espacios asistenciales humanizados y accesibles, y cuidar a quienes cuidan.

La directora de Marketing de la AECC, Darién Pinuaga, ha explicado que la entidad observó que las campañas que se hacían se centraban mucho en lo clínico, pero no reflejaban a los pacientes y sus necesidades, quienes además tienen que adaptarse en muchas ocasiones al sistema, en vez de este a ellos. De este modo, ha destacado que la asociación, en un proceso de escucha con pacientes, se dio cuenta de que tenía que impulsar y reconocer su derecho a enfrentarse no solo al cáncer sino a esos 'mientras tanto'.

Entre los momentos que refleja el vídeo de la campaña y los aprendizajes que la AECC extrajo, Pinuaga ha destacado la importancia que tiene para Natalia ser "parte activa" del proceso y tener información para tomar decisiones; de Juan, el valor que tiene para él la atención psicológica y la confianza en los profesionales sanitarios; y, de Judith, la dificultad para acceder a un tratamiento, para el que tenía que recorrer 200 kilómetros desde su lugar de residencia.

LA HUMANIZACIÓN NO ES UN ACCESORIO

La directora de Atención al Paciente de la AECC, Carmen Yélamos, ha hecho hincapié en que hablar de humanización no es hablar de un "añadido" ni de un "accesorio", sino tener en cuenta lo que se siente con un diganóstico de cáncer, lo que se vive, y cómo un determinado entorno puede cambiar la experiencia de la enfermedad.

A su juicio, la humanización "no se construye en un despacho" junto a otros especialistas, sino junto a los pacientes. Precisamente por ello, Yélamos ha moderado una mesa de debate en la que han participado el portavoz del programa de Participación de las Personas con cáncer, David Mínguez; una de las protagonistas del videospot, Natalia Calixte; y el director de humanización de la AECC, Javier Serrano.

Calixte ha insistido en que el proceso oncológico afecta a "todas" las esferas de la vida. En el vídeo, se muestra que, por la enfermedad, tuvo que renunciar a un concierto, pero ella ha aseverado que "no es el concierto", sino planes como ser madre o tener otra experiencia trabajando en el extranjero los que le gustaría hacer y no puede.

Con ello, ha querido evidenciar que mucha gente solo ve el diagnóstico, pero que, detrás, hay muchas cosas que el paciente se pierde. En este sentido, ha relatado que a ella le costó entender que no era la misma de antes y ha puesto el foco de la humanización en ofrecer una "atención 360", en la que se apoye y se escuche al paciente y no todo gire solo en torno al tratamiento, sino que se integren otros aspectos, como la nutrición, el deporte y el apoyo psicológico.

David Mínguez, a quien le detectaron un cáncer de testículo en 2020, ha detallado que lo más complicado de la situación para él no fue la aceptación, sino gestionar la "incertidumbre". En su opinión, la humanización de la atención se puede resumir en dos palabras, "escucha activa y presencia".

Por su parte, Javier Serrano ha profundizado en las actuaciones que desarrolla la AECC como parte del modelo de humanización. Según ha explicado, el foco de la entidad está en poner a las personas con cáncer y su entorno en el centro de la toma de decisiones, acompañarlas durante el proceso y ver qué necesidades de ayuda e información tienen, e intentar que sea el sistema el que se adapta a las personas y no al contrario.

LA ASOCIACIÓN DE TODOS CONTRA EL CÁNCER

Junto a la campaña, que se empezará a emitir a partir de este sábado en los medios de comunicación, la AECC ha presentado su nuevo posicionamiento de marca, que queda reflejado en el lema 'La Asociación de Todos Contra el Cáncer', que aparecerá debajo del logo de la asociación.

"No es un punto de partida, sino un punto de llegada", ha apuntado la directora corporativa de Asuntos Públicos, Comunicación, Marketing y Participación de las Personas con cáncer de la AECC, Nuria Masana, quien ha explicado que el lema consolida el cambio y los aprendizajes de la asociación a lo largo de sus 73 años de historia.

Masana ha señalado que la AECC es consciente de que sola no puede cambiar la realidad del cáncer, tiene que trabajar con el resto de entidades y personas involucradas. Por eso, el "Todos" del lema hace alusión a todos los cánceres, todos los pacientes, todos los familiares, todas las entidades, todos los sanitarios, todos los investigadores y todos los medios de comunicación con los que la AECC quiere generar la "movilización social" que consiga "transformar" la realidad del cáncer que afecta a toda la sociedad.