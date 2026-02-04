La AECC impulsa un modelo de atención integral que busca situar a la persona con cáncer "por encima de todo"

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes. - AECC

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado este miércoles, en el Día Mundial contra el Cáncer, un nuevo modelo de atención integral que pone el foco en la humanización, con el objetivo de situar a la persona con cáncer "por encima de todo", y que impulsará a través de un programa de acompañamiento a instituciones sanitarias y sociosanitarias formado por pacientes y familias.

"Porque cuando a una persona se le diagnostica cáncer, pasa a ser un paciente y después se convierte en una historia clínica y así la persona se va diluyendo. Esa es la realidad. Una persona no puede convertirse en una historia clínica y tenemos que construir, por esta razón, un modelo de atención integral, que es lo que nos va a permitir poner a la persona con cáncer por encima de todo", ha destacado el presidente de la AECC, Ramón Reyes.

El nuevo modelo se centra en cuatro grandes ejes de actuación: la atención integral a la persona, la autonomía y participación de las personas con cáncer, nuevos espacios asistenciales y la promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios. Para su desarrollo, la AECC ha contado con la participación de pacientes y familiares.

En el primero de los ejes, la AECC propone integrar el bienestar psicológico y social como un "derecho estructural, inseparable del cuidado clínico a lo largo de todo el proceso asistencial". Para ello, trabajará con los centros para que las personas con cáncer puedan recibir la atención integral que necesitan y demandan. Además, para responder a las necesidades trasladadas por pacientes y familiares, la Asociación ha ampliado su cartera de servicios, que incluye fisioterapia, logopedia, nutrición, actividades grupales o atención jurídico-laboral, entre otros muchos.

En segundo lugar, el modelo busca dotar al paciente de autonomía y capacidad para tomar decisiones informadas. La Asociación ha creado en este sentido la primera Red de Pacientes con Voz con una convocatoria para ayudar a otras entidades de pacientes a incluir la experiencia del paciente en su actividad y generar una comunidad de personas con cáncer capaces de intervenir, aportar y modificar desde su participación en otras entidades.

La tercera dimensión pretende promocionar espacios asistenciales humanizados y accesibles, no solo en lo que tiene que ver con barreras y aspectos arquitectónicos, sino también en lo relativo a la equidad de atención, reducción de listas de espera, mejora de los circuitos asistenciales o la preservación de la intimidad de las personas. Además de renovar sus propios espacios, la AECC ayudará a otros a diseñar espacios que respondan a estas necesidades.

Por último, el modelo presentado pone en valor el trabajo de aquellas personas que cuidan, los profesionales sanitarios, y busca promover su bienestar y formación continua en materias como la comunicación de malas noticias para disminuir el sufrimiento que provoca el diagnóstico en pacientes y familiares.

LLAMADA A LAS ADMINISTRACIONES

En su intervención, Ramón Reyes ha apuntado que, en España, hay 2,2 millones de personas con cáncer y que, cada año, se diagnostican 300.000 nuevos casos, lo que supone 800 casos al día. Desde hace dos años, el cáncer es la enfermedad que más muertes causa, un 25 por ciento del total de fallecimientos en el país.

"Y detrás de estas cifras, hay familias rotas, personas que sufren, hay mucha ansiedad, incertidumbre y dolor ante lo que está por venir", ha aseverado Reyes.

En este contexto, ha resaltado el nuevo modelo de humanización, en el que la AECC trabajará en los próximos años, y ha pedido a las administraciones públicas que "lo integren" y trabajen para reforzar la oncología, el trabajo en red, los equipos multidisciplinares y los profesionales de apoyo, como la enfermería, así como la estabilización de sus carreras, además de integrar la atención psicosocial en la cartera de servicios.

"Es necesario que sumemos todos nuestros esfuerzos para hacer frente a la realidad de esas cifras que he comentado al principio, a la realidad. Porque ya sabemos, y lo hemos demostrado muchas veces, que cuando trabajamos coordinadamente, nuestros logros como sociedad son mayores y llegamos más lejos", ha finalizado.