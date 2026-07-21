Infosalus.- La AECC pide consenso para la ley del tabaco y medidas como el aumento de fiscalidad y el empaquetado genérico

Archivo - Tabaco, dejar de fumar - DARIA KULKOVA/ ISOCK - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha valorado positivamente la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley del tabaco y ha pedido que la norma cuente con el "máximo consenso político" durante su tramitación parlamentaria e incorpore medidas como el aumento de la fiscalidad del tabaco y el empaquetado genérico.

Además, solicita que una vez se cierre el procedimiento europeo, se incorpore la prohibición de los vapeadores de un solo uso, como ya sucede en otros países de la UE.

En este contexto, la asociación considera que el texto anunciado recoge avances relevantes que llevaba años reclamando, como la ampliación de los espacios sin humo, las limitaciones de acceso y consumo de menores, la equiparación de los productos relacionados al tabaco convencional y la prohibición de todas las formas de publicidad y promoción.

Asimismo, subraya que es fundamental definir de manera "clara y restrictiva" los puntos de venta de los nuevos dispositivos y productos con nicotina, evitando "vacíos regulatorios" que puedan facilitar su acceso, visibilidad o promoción, especialmente entre menores y jóvenes.

La entidad también solicita al Gobierno que extienda su compromiso con la salud de la población en general, y de los jóvenes y niños en particular, tramitando el Real Decreto Ley 579/2017 que incluye aspectos tan importantes para el control de la adicción como la prohibición de los sabores en los productos relacionados como la regulación de las bolsitas de nicotina.

En cualquier caso, la asociación cree que es una "oportunidad histórica" para situar a España entre los países más avanzados en la protección de la salud frente a la adicción al tabaco y la nicotina. Así, apunta que el envío del proyecto de ley al Congreso supone un avance importante, que debe materializarse cuanto antes para reducir el consumo, proteger a los menores y dificultar la actuación de una industria que sigue buscando nuevas vías para captar consumidores.

La Asociación Española Contra el Cáncer considera que la futura ley puede marcar un "antes y un después" en la prevención del cáncer y de otras enfermedades asociadas al consumo y adicción del tabaco y la nicotina, contribuyendo decisivamente al objetivo de alcanzar la primera generación libre de tabaco en España para el año 2030.