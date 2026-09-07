AECC pide seguir aumentando la investigación en cáncer en España y que se articulen fondos una vez mermados los europeos - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha reclamado este lunes que se continúe incrementando la investigación en España una vez mermados los fondos europeos, para lo que ha pedido que se articulen partidas económicas en el país.

"El Gobierno tiene que dotar más fondos", ha manifestado ante el cierre del proyecto 'Next Generation' y el descenso experimentado en la financiación del programa 'Horizonte Europa', lo que provoca "una encrucijada peligrosa" con presupuestos "menguantes". "Debido a las prioridades geopolíticas y económicas, que no son las que eran, en febrero de 2024 se decide empezar a recortar", ha expuesto.

En este sentido, y coincidiendo con la presentación de la campaña 'Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida', que está centrada en mostrar cómo los avances científicos se traducen en más supervivencia y una mejor calidad de vida, Reyes ha explicado que las partidas para la segunda de estas iniciativas comunitarias se han reducido en 800 millones de euros de cara a su segundo tramo, previsto a partir de 2028. "No se contempla ya el cáncer", el cual "desaparece aparentemente del mapa", lo que genera "inquietud", ha enfatizado.

"Pintan bastos con respecto al cáncer en Europa" y "pintan bastos muy feos con respectos a la evolución" de la enfermedad, ha continuado, para añadir que esta situación se vislumbra tras años en los que se ha apostado por la investigación en el ámbito continental. "Se han invertido 4.000 millones en cáncer en los últimos 10 años", ha aseverado.

LA PARTIDA EN ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN EL PAÍS HA CRECIDO UN 60% DESDE 2022

No obstante, ha insistido en que el panorama actual obliga a que España actúe desde una situación de partida en la que se ha hecho "un esfuerzo muy importante", ya que "se ha crecido un 60 por ciento en fondos dedicados por el Estado en los últimos cuatro años". "¿Cómo vamos a sostener el absolutamente necesario incremento de la investigación en cáncer en España que hemos empezado a poner en marcha cuando no haya estos fondeos de la Unión Europa (UE)?", se ha preguntado al respecto y destacando que "quedan 25.000 millones" de remanente por aplicar.

Reyes, que ha señalado que las investigación es la "forma de salvar vidas", como se aprecia en el aumento de la supervivencia, que es del 65 por ciento en mujeres actualmente, ha recordado, no obstante, que "el cáncer está creciendo", especialmente "en menores de 50 años". Por ello, y porque el 50 por ciento de la población va a tener cáncer en algún momento de su vida, ha insistido en "dedicar más recursos y apoyo" a los estudios científicos.

A raíz de lo anterior, ha puesto en valor la nueva campaña de la AECC con motivo del décimo aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra cada 24 de septiembre, y que partió de esta organización y ahora cuenta con 134 instituciones impulsoras. Además, ha destacado el acto internacional que se llevará a cabo en Bruselas (Bélgica) con la reina Letizia en la previa a esa conmemoración.

Tras señalar que la entidad que lidera destina cada año más de 157 millones de euros a apoyar la investigación, ha manifestado que esta acción ideada en el mes de la misma tiene el mensaje de que "hay que seguir creciendo" en este ámbito y "que la investigación llegue a todos los lugares".

PACIENTES Y INVESTIGADORES SE UNEN PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA DE LA CIENCIA

En la misma línea se ha mostrado la directora general de la AECC, Isabel Orbe, que ha enfatizado que la investigación en cáncer es "cada vez más personalizada" y que su impacto se aprecia "cuando llega al paciente". Por ello, esta campaña la pone en valor, para lo que cuenta con las voces de una paciente y de investigadores en distintas fases clínicas.

Una vez expuesto que esta organización cuenta con "más de 3.000 investigadores" y señalado que ha generado 1.950 avances científicos desde 2020, las protagonistas de esta acción han explicado su contenido y reivindicaciones. "Necesitamos que el talento esté reconocido socialmente", así como "fondos", ha manifestado Fernanda Picón, paciente oncológica que ha propuesto una tercera 'X' dedicada a la investigación en la declaración de la renta.

Por su parte, la miembro de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), Marta Molina, ha destacado la importancia de que los científicos cuenten "con tiempo y estabilidad" para poder "hacer ciencia de rigor y calidad" e "investigación a largo plazo", que "es lo que marca la diferencia" en cáncer. Esta investigadora busca entender por qué la combinación de la quimioterapia convencional y la inmunoterapia previa a la cirugía no funciona en determinados pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Mientras que la investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), Ana Ortega, que estudia cómo evitar la resistencia a la inmunoterapia en los linfomas más comunes en los adultos, ha destacado la importancia de la investigación básica al ser "fundamental", la directora científica de la AECC, Marta Puyol, ha incidido en que el objetivo es "acercar ideas a que sean una realidad para el paciente". Todo "para que la supervivencia y la calidad de vida sean el principal foco", ha finalizado esta última.